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Empresarios de Sierra de Gata se forman en contratación pública y aprenden a presentar ofertas competitivas

La Asociación de Empresarios Rivera de Gata organiza, en Moraleja, un curso básico sobre licitaciones públicas con más de una veintena de empresas

El curso reunió a más de una veintena de empresarios en Moraleja.

El curso reunió a más de una veintena de empresarios en Moraleja. / Cedida

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Nieves Agut

Nieves Agut

Moraleja

La Asociación de Empresarios Rivera de Gata ha celebrado los días 16 y 17 de junio un Curso Básico de Licitaciones Públicas que ha contado con la participación de más de una veintena de empresas de la comarca interesadas en conocer las oportunidades que ofrece la contratación pública como vía de crecimiento y diversificación empresarial.

La formación fue impartida por la empresa asociada Hache Publicidad, a través de su gerente y asesor especializado en licitaciones, Nacho Ovejero, quien compartió con los asistentes su experiencia y conocimientos sobre los procedimientos de contratación pública. Así como los requisitos para participar en concursos públicos y las claves para presentar ofertas competitivas.

Durante las dos jornadas se abordaron aspectos fundamentales para aquellas empresas que desean iniciarse en este ámbito, así como contenidos de interés para quienes ya cuentan con experiencia y buscan ampliar sus conocimientos. El curso combinó explicaciones teóricas con ejemplos prácticos y casos reales, facilitando una visión clara y útil sobre el funcionamiento de las licitaciones públicas.

La actividad contó además con la colaboración de Rodrigo y Lorena, que participaron en el desarrollo de las sesiones formativas y en la atención a las consultas planteadas por los asistentes.

Como complemento a la formación, se ofreció a las empresas participantes una auditoría gratuita y personalizada con el objetivo de analizar sus posibilidades de acceso al mercado de la contratación pública y orientarles en la identificación de oportunidades adaptadas a su actividad.

Desde la Asociación de Empresarios Rivera de Gata se ha valorado muy positivamente la acogida de esta iniciativa, destacando el elevado interés mostrado por las empresas participantes y la importancia de acercar herramientas y conocimientos que contribuyan a mejorar la competitividad del tejido empresarial de la comarca.

La entidad ha querido agradecer expresamente la implicación de Hache Publicidad, así como la colaboración de Nacho Ovejero, Rodrigo y Lorena, por contribuir al éxito de una acción formativa que ha resultado de gran utilidad para las empresas asistentes.

¿Cómo hacer una licitación competitiva?

Para hacer una licitación competitiva, es fundamental considerar varios aspectos. Por un lado, conocer a fondo el pliego de condiciones: Es el documento que establece las reglas del juego y es crucial para entender lo que el organismo público espera del contratista y cómo evaluar las propuestas. También hacer una preparación meticulosa de la propuesta: La propuesta debe abordar los puntos clave del pliego de condiciones, demostrando cómo la empresa puede satisfacer las necesidades del organismo público de manera eficiente y efectiva.

Además de ello hay que aportar soluciones innovadoras: La innovación puede ser un diferenciador clave. Al ofrecer soluciones innovadoras en la propuesta, no solo se muestra la capacidad de agregar valor, sino que también puede destacar al licitador entre los competidores.

Ganar una licitación requiere preparación, entendimiento y estrategia: Siguiendo estas claves, aumentará significativamente las posibilidades de éxito.

También hay que tener presente la documentación necesaria: Incluye personalidad jurídica, poder de representación, solvencia económica y técnica, y no estar incurso en prohibiciones para contratar.

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Fases del proceso de licitación: Comprender las fases del proceso de licitación pública es esencial para optimizar los tiempos y preparar una propuesta acorde a lo que espera el organismo público.

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