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Actividad solidaria

Niños y niñas de Rincón del Obispo, pedanía de Coria, elaboran marcapáginas para cuentos de bebés

La iniciativa surge de la Asociación de San José Obrero para colaborar con el proyecto 'Encarni y sus poemas’

Juan Carlos Méndez, miembro de la asociación, junto a niños y niñas participantes.

Juan Carlos Méndez, miembro de la asociación, junto a niños y niñas participantes. / Cedida

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Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

La Asociación de San José Obrero de Rincón del Obispo, pedanía de Coria, ha llevado a cabo el pasado viernes 19 de junio una actividad solidaria para colaborar con el proyecto ‘ Encarni y sus poemas’. En dicha actividad se animó a los niños, niñas y a las familias a participar en dicha iniciativa solidaria, cuyo reto era elaborar 100 marcapáginas para entregar a los bebés que nacen en el Hospital de Ciudad de Coria.

A pesar del calor, la comunidad participó en la elaboración de los marcapáginas en el centro cultural de la citada pedanía, en las que los más pequeños y los más mayores pusieron su sello de identidad. Participaron con mucha ilusión y sobre todo con las ganas de que su pedanía esté presente en dicho proyecto con sus trabajos.

Esta iniciativa se ha realizado gracias a la colaboración del mayordomo del próximo año que ha lanzado un año cargado de una serie de actividades para conectar a la población con su entorno, sus costumbres y tradiciones.

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Encarni Ruiz lleva muchos años fomentando la lectura divertida a través de poemas y cuentos. En concreto, 2014 nació el proyecto ‘Un poema, un dibujo y una Sonrisa’. Escribe poemas, que colorean niños de 20 colegios y los reciben las madres que tienen a sus hijos en el Hospital Ciudad de Coria.

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