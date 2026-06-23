De Interés Turístico Nacional
Los Sanjuanes 2026 de Coria arrancan con el traslado de bueyes y con la 'Vaca de la Rana'
Jinetes y amazonas acompañan a los mansos en su largo recorrido, pasando por el casco histórico y la zona del encierro en pleno centro de la ciudad
El programa taurino y lúdico de las fiestas de San Juan 2026 de Coria arrancó esta mañana de martes con el tradicional traslado de bueyes con decenas de jinetes desde la dehesa boyal Mínguez hasta los corrales en la zona del encierro tradicional. Después, y en una jornada con otra nota destacada como fue el intenso calor, se llevó a cabo la primera lidia en la zona del encierro con una vaquilla, en lo que se conoce la ‘Vaca de la Rana’. En esta ocasión donada por Talleres Rodríguez Rubio.
Ambos actos se enmarcan dentro de una intensa programación a la que le esperan la lidia y suelta de once toros hasta el próximo domingo 28 de junio, inclusive. Respecto a la jornada de hoy continuará esta tarde a las 18.00 horas con la misa y solemne procesión en honor a San Juan. Un evento que congrega a un público masivo por las calles del casco histórico y, seguidamente, se celebrará la popular Quema del Capazo en la plaza de los toros. La jornada de hoy finalizará con la actuación musical de Conreverse a partir de las doce de la noche en la plaza de la Paz.
Mañana miércoles en lo que son actos taurinos a las 13.30 horas tendrá lugar el encierro desde la zona de los corrales hasta el toril de la plaza de los toros con un astado que aporta el ayuntamiento y que pertenece a la ganadería de Victoriano del Río. Este astado será lidiado y soltado en la plaza y calles del casco histórico a partir de las ocho de la tarde. En lo que respecta al apartado musical, mañana miércoles a las 23.30 horas habrá un concierto de ‘Tributo Puro Indie. Marsal Ventura, Hugo Turiel’. Esto será en la plaza de la Paz.
- Tres meses sin cobrar en el Centro de Transportes de Coria: 'Me estoy dedicando a limpiar piscinas para llevar un plato de comida a casa
- Casas prefabricadas: de Coria a las urbanizaciones más exclusivas de España
- La satisfacción de compartir un premio de 10.000 euros de un 'Rasca', en Coria
- El programa ‘Semillas de Empleo’ inicia su camino en Coria con una primera jornada encaminada a acercar recursos al medio rural
- El robo de material audiovisual paralizó a Alo Producciones, pero la empresa cacereña se levanta
- Pescueza, el pueblo con alma que mima y hace la vida más fácil a sus mayores, es referente en Europa
- Cristina Ramos, ‘niñera de vuelo’ extremeña que une a las mascotas con sus familias por todo el mundo
- El PSOE de Coria denuncia 'la paralización' de infraestructuras y la alcaldesa defiende la gestión municipal