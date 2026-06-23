Los Sanjuanes 2026 de Coria arrancan con el traslado de bueyes y con la 'Vaca de la Rana'

El programa taurino y lúdico de las fiestas de San Juan 2026 de Coria arrancó esta mañana de martes con el tradicional traslado de bueyes con decenas de jinetes desde la dehesa boyal Mínguez hasta los corrales en la zona del encierro tradicional. Después, y en una jornada con otra nota destacada como fue el intenso calor, se llevó a cabo la primera lidia en la zona del encierro con una vaquilla, en lo que se conoce la ‘Vaca de la Rana’. En esta ocasión donada por Talleres Rodríguez Rubio.

Varias personas acompañan a la charanga hacia la zona del encierro, esta mañana en Coria. / Cedida

Ambos actos se enmarcan dentro de una intensa programación a la que le esperan la lidia y suelta de once toros hasta el próximo domingo 28 de junio, inclusive. Respecto a la jornada de hoy continuará esta tarde a las 18.00 horas con la misa y solemne procesión en honor a San Juan. Un evento que congrega a un público masivo por las calles del casco histórico y, seguidamente, se celebrará la popular Quema del Capazo en la plaza de los toros. La jornada de hoy finalizará con la actuación musical de Conreverse a partir de las doce de la noche en la plaza de la Paz.

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Mañana miércoles en lo que son actos taurinos a las 13.30 horas tendrá lugar el encierro desde la zona de los corrales hasta el toril de la plaza de los toros con un astado que aporta el ayuntamiento y que pertenece a la ganadería de Victoriano del Río. Este astado será lidiado y soltado en la plaza y calles del casco histórico a partir de las ocho de la tarde. En lo que respecta al apartado musical, mañana miércoles a las 23.30 horas habrá un concierto de ‘Tributo Puro Indie. Marsal Ventura, Hugo Turiel’. Esto será en la plaza de la Paz.