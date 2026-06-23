El traslado de bueyes abrirá los actos de los Sanjuanes 2026 de Coria hoy martes

Las fiestas de San Juan de Coria arrancarán hoy martes con una intensa jornada que combina tradición, cultura, devoción y celebración popular. La programación del primer día comienza a las 9.30 horas con el tradicional Desayuno de Caballistas en la Dehesa de Mínguez. Posteriormente, a las 12.30 horas, tendrá lugar uno de los actos más emblemáticos de estas fiestas: la llegada a Coria del Tradicional Traslado de Bueyes a Caballo, precedida por la animación de la charanga. A las 13.30 se celebrará la Lidia Tradicional de la Vaca de la Rana, donada por Talleres Rodríguez Rubio, una cita muy esperada por vecinos y visitantes.

Ya por la tarde, a las 18.00 horas, se oficiará la Misa y Solemne Procesión en honor de San Juan, patrón de la ciudad. La jornada continuará con el Tradicional Encierro de Capeones, previsto para las 20.00 horas, seguido de la animación de la charanga por las calles. A las 22.00 tendrá lugar la tradicional Quema del Capazo, acto que simboliza el inicio oficial de las Fiestas de San Juan 2026 y que reúne cada año a cientos de personas en un ambiente festivo.

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La programación del día concluirá con el concierto del grupo Conreverse, a las doce de la noche en la plaza de La Paz. Desde el Ayuntamiento de Coria se invita a vecinos y visitantes a disfrutar de estas fiestas con responsabilidad y respeto, participando en una celebración que constituye uno de los principales referentes culturales, taurinos y festivos de la región.