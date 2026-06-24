La Asociación de Empresarios Rivera de Gata, de Moraleja, promueve el liderazgo y la inspiración

La Asociación de Empresarios Rivera de Gata celebró recientemente el XIV Encuentro Empresarial Rivera de Gata, una cita ya consolidada como uno de los principales espacios de encuentro para el tejido empresarial de la comarca. Bajo el título ‘Inspiración y Liderazgo’, el encuentro contó con la participación de Irene Villa, periodista, escritora, psicóloga y conferenciante, quien ofreció una intervención cargada de humanidad, optimismo y enseñanzas aplicables tanto al ámbito personal como al profesional.

Durante su conferencia, Irene Villa trasladó a los asistentes un mensaje centrado en la importancia de la actitud, la resiliencia y la capacidad de adaptación ante las dificultades, destacando que el verdadero liderazgo nace de la capacidad de afrontar los retos con determinación, confianza y espíritu de superación. Su testimonio, marcado por una extraordinaria historia de fortaleza personal, emocionó al público y generó una profunda reflexión sobre los desafíos que afrontan las personas y las organizaciones en un entorno cada vez más cambiante.

El acto congregó a empresarios, autónomos, emprendedores, profesionales y representantes de diferentes entidades y organizaciones empresariales de la región, consolidando una vez más este encuentro como un espacio para compartir experiencias, generar sinergias y fortalecer las relaciones entre quienes contribuyen al desarrollo económico de la Sierra de Gata y su entorno.

La jornada contó además con la presencia de Laura Pascual Nebreda, directora general de Inteligencia Competitiva y Comercio de la Junta de Extremadura, así como de Julio César Herrero Campo, alcalde de Moraleja, junto a otros representantes institucionales y agentes sociales y económicos de la comarca. Desde la Asociación de Empresarios Rivera de Gata se ha valorado muy positivamente la elevada participación y la excelente acogida del evento, que volvió a poner de manifiesto la importancia de generar espacios de encuentro, aprendizaje e inspiración para el empresariado local.

La organización ha querido agradecer la implicación de todos los asistentes, cuyo interés y participación contribuyeron al éxito de la jornada.

Más allá de la conferencia, el XIV Encuentro Empresarial Rivera de Gata volvió a convertirse en un punto de encuentro para compartir ideas, impulsar proyectos y reforzar el compromiso colectivo con el futuro de la comarca.

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Con iniciativas como esta, la Asociación de Empresarios Rivera de Gata reafirma su apuesta por la formación, la innovación, la cooperación empresarial y la promoción del talento como herramientas fundamentales para seguir impulsando el crecimiento económico y social de la Sierra de Gata.