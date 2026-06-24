Moraleja impulsa obras de proyectos en fase de ejecución, entre estos, una comisaría de la Policía local más moderna

El alcalde de Moraleja, Julio César Herrero, ha destacado que en estos días el municipio lleva a cabo varias obras y proyectos que se encuentran en fase de ejecución. Todos tienen especial relevancia y entre estas destacan las obras para la rehabilitación del antiguo edificio que en su día se usó como cuartel de la Guardia Civil.

Un proyecto que cuenta con un presupuesto de 485.000 euros y que, una vez acabada la obra, el edificio se destinará a las dependencias policiales para que los profesionales tengan unas instalaciones mejores y más modernas y accesibles.

Esto en una ubicación mejor, puesto que pasarán a estar en la avenida Pureza Canelo, zona céntrica del municipio.

Obras en el lugar donde se levanta la nueva comisaría de la Policía Local. / Cedida

Del total de la inversión para que este proyecto se haga realidad, 400.000 euros serán financiados mediante una subvención nominativa concedida por la Diputación Provincial de Cáceres. Este importante proyecto permitirá dotar al cuerpo de Policía Local de un espacio más funcional, adaptado a las necesidades actuales y futuras del servicio.

Desde el Ayuntamiento de Moraleja se ha destacado la importancia de unas nuevas instalaciones para el cuerpo policial. "Permitirá dotar al cuerpo de Policía Local de un espacio más funcional, adaptado a las necesidades actuales y futuras del servicio", afirmó el alcalde.

La Diputación de Cáceres ha incluido esta inversión dentro de su línea de apoyo a proyectos municipales estratégicos, con el objetivo de fortalecer los servicios públicos en el medio rural.

No obstante, Moraleja es escenario también en estos días de otras obras que impulsan sus infraestructuras como son mejoras en calles y espacios del casco urbano. También se ejecuta en estos días los trabajos de los nuevos toriles en plaza de España, así como la renovación de las redes y remodelación completa de acerados en Avenida Extremadura.

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A todo ello hay que añadir el nuevo área de juegos (donación Comisión de festejos de San Buenaventura), desinsectación, labores de jardinería. El alcalde agradeció a todos los trabajadores y trabajadoras municipales "por su implicación".