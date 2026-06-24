Primer herido grave en los Sanjuanes de Coria: un joven de 25 años sufre una cogida de un toro sobrero

El primer herido de las Fiestas de San Juan de Coria 2026 se ha registrado en la tarde de este miércoles durante la suelta del toro de San Juan. El incidente se ha producido en la plaza de España, cuando el toro sobrero ha embestido a un participante que se encontraba en el recorrido, según el parte médico oficial difundido tras el festejo.

El herido es un varón de 25 años, identificado con las iniciales M.D.R., que ha sufrido la cogida a las 21.10 horas. El doctor Ricardo Iglesias ha informado de que el joven presenta una cornada cerrada torácica, además de shock neurogénico y una contusión en la rodilla. El parte también recoge una contusión torácica con dolor y tumefacción en el lado izquierdo, que le ha provocado un importante dolor neurogénico.

Evacuado al hospital

Los servicios sanitarios han activado el protocolo de estabilización y control del dolor del herido en el propio dispositivo asistencial del festejo. Posteriormente, ha sido evacuado en soporte vital avanzado, acompañado por médico y enfermero, para la realización de pruebas diagnósticas complementarias en el Hospital Ciudad de Coria.

El pronóstico facilitado por los servicios médicos es grave.

Agradecimiento de la alcaldesa

La alcaldesa de Coria, Almudena Domingo, ha querido agradecer la rápida actuación de los servicios médicos y la colaboración ciudadana tras el incidente. También ha trasladado su deseo de una pronta recuperación para el herido.

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Desde el Ayuntamiento se ha recordado además la importancia de seguir todas las recomendaciones de seguridad durante el desarrollo de estos festejos tradicionales, con el objetivo de garantizar el bienestar de los participantes y del público.