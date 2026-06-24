San Juan llena las calles de emoción y diversión, entre toros y peñas en Coria

Los Sanjuanes 2026 de Coria continúan con sus actos cargados de emoción y diversión de la mano de toros y peñas que ponen el color en las calles. Esta tarde seguirán los actos taurinos y por la noche actuará 'Tributo Puro Indie. Marsal Ventura. HugoTuriel'.

Mañana jueves el gran protagonismo llega con la Junta de Defensa, peña que aporta dos astados. Uno por la mañana que saldrá en encierro a las 12.30 horas y que pertenece a la ganadería de Jara del Retamar. Este toro se lidiará en la plaza y seguidamente se soltará a las calles del casco histórico.

La jornada de mañana será intensa ya que por la tarde la Junta de Defensa volverá a soltar otro astado que pertenece a la ganadería de Héctor Guerrero. Además, este colectivo a las 14.00 horas ofrecerá una comida a sus socios en la carpa de la peña que tiene ubicada en el Mirador de la Catedral. Todo ello en una jornada animada con música de charanga.

Rubén Miguel Serrano es el Abanderado de la peña de la Junta de Defensa 2026, y que cierra un ciclo de cuatro años de la directiva a la que pertenece.

Rubén Miguel Serrano (derecha), Abanderado Junta de Defensa. / N. A.

El viernes el día estará dedicado a los niños y niñas con el día de la peña de la Juventud Cauriense. También a las 14.00 horas habrá castillos hinchables, fiesta de la espuma y juegos infantiles. Esto será en la plaza de la Catedral. Además, estas fiestas también ofrecen al público la posibilidad de disfrutar del ferial que se encuentra junto a la estación de autobuses.

Escaparate mejor decorado

Por otro lado, la Asociación de Empresarios de Coria y Comarca, Asecoc, junto con el Ayuntamiento de Coria, en su ánimo de agradecer la labor de las empresas en su esfuerzo por diseñar escaparates con motivos de las fiestas, propuso otorgar una distinción y reconocimiento a la elaboración del Escaparate Sanjuanero.

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Tras el cómputo de los votos emitidos por el Jurado Profesional más el del voto Popular ha resultado merecedor de esta distinción, obteniendo un Diploma de Honor en mérito al Mejor Escaparate Sanjuanero 2026 de Coria ‘Fruterías Mercadito’, por haber destacado en su originalidad e innovación en la composición y diseño, habiéndose valorado positivamente su creatividad con la utilización de elementos decorativos sanjuaneros relacionados con el tipo de establecimiento.