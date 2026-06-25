Fiestas
Tres personas sufren heridas durante la lidia del toro de la madrugada en los Sanjuanes de Coria
Dos hombres y una mujer fueron trasladados al hospital para pruebas y uno de ellos tiene pronóstico grave. Se suman al herido por asta de toro de ayer
Durante la suelta del toro de San Juan celebrada en la jornada de esta madrugada, se han producido nuevas cogidas por asta de toro que han requerido la intervención de los servicios sanitarios.
Los sucesos han tenido lugar en la plaza de la Catedral, cuando el toro que en este caso había adquirido el ayuntamiento y perteneciente de la ganadería Juan Luis Fraile, con nombre 'Sortijillo', embistió a un participante que se encontraba en el recorrido, arrollando a su vez a dos personas más.
El parte médico emitido por el cirujano, Ricardo Iglesias, recoge que el varón de 50 años, y que corresponde a las iniciales de J.P.S.D., sufre una herida por cuerno de toro en flanco derecho, una herida abierta con evisceración.
El paciente está estable. Se realizan los protocolos de control de daños y se remite al Hospital Ciudad de Coria para realizar un TAC de urgencias y una posible intervención quirúrgica, debido a la evisceración. El pronóstico es «grave», añade el parte.
El segundo herido es un varón con 22 años, C.M.A., ha sido cogido por el toro y golpeado en la cabeza. El herido ha sido atendido y estabilizado en el quirófano de la calle Hornos. El parte recoge un golpe, traumatismo craneoencefálico de carácter leve, siendo remitido tras el control de las constantes vitales y analgesia al Hospital Ciudad de Coria para pruebas radiológicas para ver el alcance de la lesión del traumatismo craneoencefálico.
La tercera persona herida del accidente múltiple por el toro, es una paciente femenina de 53 años, M.M.A., y que ha sido golpeada por el toro contra los barrotes, sufriendo un traumatismo torácico de carácter leve/moderado a la espera de las radiologías y pruebas complementarias. Se ha remitido al Hospital Ciudad de Coria para ver el alcance de la lesión. El pronóstico es leve salvo complicaciones tras las pruebas diagnósticas complementarias de radiología.
Estos heridos se suman al registrado ayer por la tarde, también por asta de toro.
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