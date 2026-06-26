Las fiestas del toro de Coria dejan un nuevo herido de gravedad y otro leve

Los Sanjuanes de Coria siguen registrando nuevos heridos por cornada durante la lidia de un toro en este caso durante la madrugada de hoy viernes. La cogida ha tenido lugar en la plaza de España, cuando el toro que aporta el ayuntamiento, perteneciente a la ganadería Enrique Serrano, embistió a un participante que se encontraba en los barrotes de la plaza. El parte médico recoge que el varón, de 35 años, que corresponde a las iniciales F.R.C., sufre una cornada en el dorso de la mano izquierda con lesión de tendones extensores de la mano.

Dado que este tipo de cirugía hay que mandarlo al servicio de trauma del Hospital Ciudad de Coria para hacer pruebas radiológicas y una cirugía que a veces se necesita ópticos o microscopio. Se evacua al enfermo con pronóstico grave. Esto después de realizar el tratamiento en quirófano habilitado en el ayuntamiento que ha consistido en analgesia y antibioterapia y control de la herida con cura de la misma.

Toro lidiado en la plaza en estas fiestas. / EL PERIÓDICO

También ayer por la tarde durante la lidia del toro de la Junta de Defensa por las calles, un varón de 35 años, que corresponde a las iniciales D.E.S..sufrió una cornada superficial de 6 centímetros de longitud y 1 centímetro de profundidad que afecta a tejido celular subcutáneo y músculo cutáneo del cuello sin hemorragia activa. Este suceso tuvo lugar en la plaza de la Catedral. Se realiza protocolo de estabilización del enfermo en quirófano y un lavado y exploración de la herida a nivel de la cara por el lateral derecho del cuello. Seguidamente, fue trasladado al Hospital Ciudad de Coria para ingreso con pronóstico leve salvo complicaciones.

Por otro lado, hoy viernes la jornada estará protagonizada por la Peña de la Juventud Cauriense que a partir de las doce del mediodía realizará actividades para el público infantil. Por un lado, habrá un encierro didáctico de corredores con capeones y a las 14.00 horas los más pequeños podrán divertirse con castillos hinchables, juegos infantiles y fiesta de la espuma en la plaza de la catedral.

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Esta peña tiene como abanderado a liderada por Antonio José Martín ‘Pirino’ que ha confesado sentirse muy satisfecho de poder representar a esta peña. Para este año han adquirido un toro de la ganadería Torrestrella que se lidiará a las 20.00 horas en la plaza y después se soltará por las calles del casco histórico.