El toro de la Peña La Geta pone el colofón a las fiestas de San Juan 2026 en Coria

Las fiestas del toro de San Juan de Coria se despiden tras seis días intensos cargados de emoción y diversión. Hoy domingo el cierre de la programación vendrá de la mano de varios actos que comenzarán a las 13.30 horas con el encierro tradicional del toro de la Peña La Geta. Este toro pertenece a la ganadería de José Luis Bertol y lleva como nombre ‘Sureño’. Este astado protagonizará un encierro desde los corrales en la avenida Sierra de Gata hasta el toril en la plaza de los toros de la plaza de España en pleno casco histórico. Después habrá otro acto taurino a las 14.00 horas con la lidia tadicional del novillo de promoción juvenil de la ganadería Enrique Serrano y que aporta Cauria Automoción.

La música complementará la animación de la mano de la charanga que saldrá a las 18.30 horas por las calles.

A las 20.00 será la lidia tradicional del todo de la peña La Geta y el programa finalizará a las doce de la noche con el espectáculo de fuegos artificiales en el Puente de Hierro.

Uno del os toros lidiados en la plaza en estas fiestas. / Cedida

Los Sanjuanes de Coria han dejado varios heridos por cornada durante las distintas lidias de toros, aunque todos los heridos evolucionan favorablemente, según dijeron desde el consistorio. Han sido numerosas las actividades celebradas y espectáculos taurinos todo ello dentro de una programación que ha incluido conciertos musicales.

En los próximos días se realizarán los distintos actos de entrega de trofeos y premios. Uno de estos es el trofeo Luis Felipe Guardado Fornet 'Luisfe' que se concederá al mejor recorte de las fiestas que se entregará hoy domingo a las 19.45 horas en la plaza de los Toros.

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En días siguientes se dará el trofeo Bobo de Coria al mejor toro de las fiestas, el trofeo Ricargo González y el premio del concurso fotográfico Grana y Oro de San Juan, entre otros.