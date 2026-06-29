CCOO alerta de "incertidumbre" entre los sanitarios al no disponer de personal para cubrir sus vacaciones en el Área de Salud de Coria

El sindicato CCOO del Área de Salud de Coria ha denunciado la situación de «incertidumbre», según recoge en una nota, en la que se encuentran numerosos profesionales sanitarios del Servicio Extremeño de Salud (SES), que depende de la consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, «de cara a la posibilidad de disfrutar de vacaciones durante el verano, especialmente en los centros de salud y consultorios de las zonas rurales, ante la falta de personal que pueda cubrir su ausencia».

A día de hoy, añade el sindicato, muchos trabajadores y trabajadoras de los centros sanitarios de la zona «desconocen si serán o no sustituidos durante sus vacaciones, una situación que no solo genera malestar laboral, sino que también condiciona directamente el derecho al descanso». En este sentido, advierten que esta situación obliga en muchos casos a modificar o incluso renunciar a los periodos vacacionales inicialmente previstos por la falta de personal disponible.

Esta realidad se agrava en el caso de profesionales de categorías como medicina y enfermería, donde la falta de sustituciones es casi habitual. En estas circunstancias, son los propios compañeros y compañeras quienes deben asumir las ausencias, cubriéndose entre ellos ante la falta de profesionales suficientes.

Como consecuencia, añade CCOO, se produce un incremento de la carga de trabajo, una ampliación de agendas y una prolongación de las jornadas laborales, lo que genera una alteración organizativa constante que dificulta el funcionamiento adecuado de los servicios.

Desde CCOO «advertimos que este modelo tiene un impacto directo en la salud laboral, al aumentar el cansancio, el estrés y la fatiga de los profesionales, y repercute igualmente en la ciudadanía, al traducirse en un deterioro de la calidad asistencial.

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Además, esta problemática no es excepcional, sino que se repite cada año durante el periodo estival, cuando las dificultades para cubrir las ausencias se intensifican. En el caso de los médicos y médicas, esta realidad se extiende durante todo el año, con ausencias que en numerosos casos quedan sin cubrir, aunque con menor visibilidad mediática fuera del verano.