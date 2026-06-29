San Buenaventura 2026 incluye una corrida de toros, otra de rejones y una novillada con caballos en Moraleja

El Ayuntamiento de Moraleja ha presentado, recientemente, el cartel taurino de las Fiestas de San Buenaventura 2026 que se celebrarán del 8 al 14 de julio en la plaza de Toros. Grandes figuras, ganaderías de prestigio y toda la emoción está garantizada en esta tradición. Unos espectáculos organizados por la empresa Ceber Tauro, que dirige Alberto Manuel Hornos.

La programación ofrece el sábado 11 a las 19.00 horas una corrida de Toros de la ganadería de Adolfo Martín, y que contará con los toreros Manuel Escribano, Morenito de Aranda y Alejandro Mora.

El domingo 12, a la misma hora, habrá una corrida de rejones, con ganadería de Monteviejo, y que tendrá como protagonistas a Andy Cartagena, João Moura Caetano y Andrés Romero.

El lunes 13, a las 19.30 horas, se programará una novillada con Picadores con novillos de la ganadería Carmen Valiente. En este espectáculo lidiarán Jorge Hurtado e Ignacio Garibay.

La programación también ofrecerá un concurso de recortes el martes a las 19.30 horas, así como el Gran Prix el jueves día 9 y un tentadero el miércoles 8.

Las entradas pueden adquirirse on line y los puntos de venta físicos serán en el ayuntamiento y en las taquillas de la Plaza.

Homenaje al patrón

Las fiestas de San Buenaventura son una celebración multitudinaria que rinde homenaje al Patrón de Moraleja. Estos festejos, declarados de Interés Turístico Regional, se llevan a cabo durante la semana del 14 de julio. En esta festividad, los encierros de toros son uno de los momentos más emocionantes.

Los mejores novilleros del escalafón participan en esta tradición, convirtiéndola en una de las mejores ferias de novilladas de España. Además de los encierros, la programación incluye espectáculos taurinos, actividades culturales, música y verbenas. Las calles se llenan de alegría y diversión, y las cerca de 200 peñas del municipio contribuyen al ambiente festivo. La gastronomía local, las charangas y el chupinazo marcan el inicio de este evento que teñirá Moraleja de blanco y verde.

Acto solidario

Por otro lado, estas fiestas mostrarán una vez más su carácter solidario ya que celebran la Campaña de cara a San Buenaventura. Este año, junto con la Hermandad de Donantes de Sangre de Coria y Comarcas, se realiza una campaña especial de donación de sangre destinada a la captación y extracción de nuevos donantes. La jornada tendrá lugar este miércoles 1 de julio, de 18.00 a 22.00 horas, en el ayuntamiento de Moraleja.

El alcalde, Julio César Herrero, hizo un llamamiento a las peñas de las cuales destacó que «son una parte fundamental de estas fiestas y creemos que esta iniciativa puede convertirse en un bonito ejemplo del compromiso y la solidaridad que siempre habéis demostrado con Moraleja».

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Las Fiestas de San Buenaventura son también una oportunidad para demostrar los valores de solidaridad y compromiso que caracterizan a los habitantes de este municipio. «Esperamos contar con la colaboración de las peñas para hacer de esta iniciativa de donaciones de sangre, sea un éxito», subrayó el alcalde.