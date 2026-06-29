Servas International crea puentes entre ciudadanos de la Sierra de Gata y el resto del mundo

Desde 1948 construyen puentes entre personas. Recientemente, la comarca de la Sierra de Gata, concretamente el municipio de Torre de Don Miguel, tuvo el privilegio de recibir a más de 40 personas, miembros de Servas International. Esta es una red mundial nacida tras la Segunda Guerra Mundial con un objetivo tan sencillo como poderoso: promover la paz a través de la amistad, la hospitalidad y el encuentro entre culturas.

Personas llegadas desde Alemania, Estados Unidos, Suiza, Argentina, Portugal y España recorrieron este municipio cacereño compartiendo experiencias, historias y miradas sobre el mundo.

Una manera de contribuir a la paz fuera de los grandes discursos, con algo mucho más cercano: abrir las puertas, compartir el camino y sentirse bienvenido, señalan desde la asociación. «Gracias por elegirnos. Ha sido un honor formar parte de vuestro viaje. Las fronteras existen en los mapas; la amistad no entiende de ellas», apuntan desde el Centro de Interpretación Comarcal Sierra de Gata que se encuentra en Torre de Don Miguel.

Servas International abarca más de 100 países y ofrece una red para que sus miembros establezcan contacto, construyan amistades y amplíen la comprensión del mundo. Al conectar como anfitriones, viajeros o simpatizantes, tanto en línea como en persona, promueven la paz y la tolerancia, al tiempo que fomentan reuniones y estilos de vida ambientalmente sostenibles con menor impacto ecológico.

Servas conecta a las personas para un mundo más pacífico y sostenible.

Es una red global y multicultural de personas que comparten la visión de que es posible hacer del mundo un lugar más pacífico. Los miembros de la red se conectan tanto en la vida real como virtualmente para conocer mejor las culturas, religiones y orígenes étnicos de los demás.

Su objetivo es trabajar por un mundo más pacífico, una conversación a la vez. Creen en romper prejuicios, discriminación e intolerancia, sea lo que sea que crea barreras entre las personas.

Programa de hospitalidad.

A través de este programa, encuentros personales únicos y experiencias a través de diferentes culturas, incluyendo alojamientos en casas de acogida, ofrecen una visión de cómo otros miembros viven su vida cotidiana.

También a través de su programa de alojamiento en familias, Servas es respetuoso con el clima, ya que ayuda a reducir la huella ecológica durante los viajes, en comparación con alojarse en hoteles o la mayoría de otros tipos de alojamiento.

El colectivo realiza actividades de paz internacionales, nacionales y locales. Dirige campamentos juveniles centrados en la paz, un programa de intercambio lingüístico y está desarrollando un concepto de escuelas para la paz que se imparten en varios países, incluida Turquía.

También trabaja por la construcción de la paz en las Naciones Unidas. Servas International tiene estatus consultivo como organización no gubernamental ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. En la conferencia anual de la Comisión sobre la Situación de la Mujer Servas tiene una amplia representación.

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Además de todo ello, impulsa actividades culturales y sociales. Los grupos e individuos de Servas organizan una amplia variedad de actividades culturales, al aire libre y relacionadas con la paz, tanto virtualmente en la web como en redes sociales, así como en la vida real. Las actividades abarcan una variedad de temas, por ejemplo, rutas organizadas de montaña y paseos en bicicleta, entre otras.