El Festival Internacional de Teatro de Coria ofrecerá seis espectáculos de la mano de 'El Brujo', entre otros

El Festival Internacional de Teatro’Coria Siéntela’ celebrará una nueva edición del 16 al 21 de julio , consolidándose como una de las principales citas culturales del verano en Extremadura. El emblemático escenario de la Puerta del Perdón de la Catedral será el punto de encuentro para disfrutar de una variada programación que combina teatro, danza, flamenco y espectáculos de gran formato.

Durante seis noches consecutivas, todas ellas a las 23:00 horas, el público podrá disfrutar de propuestas de reconocido prestigio nacional e internacional.

Se comenzará el 16 de julio con ‘Las Jason y las Furias’, una reinterpretación contemporánea del mito clásico. El 17 de julio War Baby, un espectáculo de carácter internacional que combina teatro visual y una cuidada puesta en escena. Al día siguiente 18 se subirá al escenario ‘La Reina Brava’, de Las Niñas de Cádiz, una de las compañías más aclamadas del panorama teatral español.

 El día 19 actuará La Gitanilla, con un espectáculo que rinde homenaje a las raíces del flamenco y la copla. El día 20 de julio se podrá ver ‘Bodas de Sangre’, adaptación escénica del clásico de Federico García Lorca. Y finalmente el día 21 ‘ Volar con los pies en el suelo’, de El Brujo, uno de los grandes referentes del teatro español contemporáneo.

Las entradas tendrán un precio de 10 euros por espectáculo, mientras que el bono para todo el festival estará disponible por 50 euros. La venta de entradas ya ha comenzado y pueden adquirirse a través de Giglon.com y en la Oficina de Turismo de Coria.

El Festival Internacional de Teatro ‘Coria Siéntela’ está organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Coria, la Junta de Extremadura, el Cemart (Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura) y la Diputación Provincial de Cáceres, reafirmando el compromiso de las instituciones con la promoción de la cultura y las artes escénicas.

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Con esta nueva edición, Coria volverá a convertirse en un referente cultural durante el verano, ofreciendo una programación de calidad en un entorno patrimonial único que invita a vecinos y visitantes a vivir el teatro bajo las estrellas.