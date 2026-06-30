Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Puerta del Perdón de la Catedral

El Festival Internacional de Teatro de Coria ofrecerá seis espectáculos de la mano de 'El Brujo', entre otros

Del 16 al 21 de julio el público podrá disfrutar de representaciones teatrales, flamenco y danza

'El Brujo' volverá a actuar en Coria, dentro de la programación de este año.

'El Brujo' volverá a actuar en Coria, dentro de la programación de este año. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

El Festival Internacional de Teatro’Coria Siéntela’ celebrará una nueva edición del 16 al 21 de julio , consolidándose como una de las principales citas culturales del verano en Extremadura. El emblemático escenario de la Puerta del Perdón de la Catedral será el punto de encuentro para disfrutar de una variada programación que combina teatro, danza, flamenco y espectáculos de gran formato.

Durante seis noches consecutivas, todas ellas a las 23:00 horas, el público podrá disfrutar de propuestas de reconocido prestigio nacional e internacional.

Se comenzará el 16 de julio con ‘Las Jason y las Furias’, una reinterpretación contemporánea del mito clásico. El 17 de julio War Baby, un espectáculo de carácter internacional que combina teatro visual y una cuidada puesta en escena. Al día siguiente 18 se subirá al escenario ‘La Reina Brava’, de Las Niñas de Cádiz, una de las compañías más aclamadas del panorama teatral español.

 El día 19 actuará La Gitanilla, con un espectáculo que rinde homenaje a las raíces del flamenco y la copla. El día 20 de julio se podrá ver ‘Bodas de Sangre’, adaptación escénica del clásico de Federico García Lorca. Y finalmente el día 21 ‘ Volar con los pies en el suelo’, de El Brujo, uno de los grandes referentes del teatro español contemporáneo.

Las entradas tendrán un precio de 10 euros por espectáculo, mientras que el bono para todo el festival estará disponible por 50 euros. La venta de entradas ya ha comenzado y pueden adquirirse a través de Giglon.com y en la Oficina de Turismo de Coria.

El Festival Internacional de Teatro ‘Coria Siéntela’ está organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Coria, la Junta de Extremadura, el Cemart (Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura) y la Diputación Provincial de Cáceres, reafirmando el compromiso de las instituciones con la promoción de la cultura y las artes escénicas.

Noticias relacionadas

Con esta nueva edición, Coria volverá a convertirse en un referente cultural durante el verano, ofreciendo una programación de calidad en un entorno patrimonial único que invita a vecinos y visitantes a vivir el teatro bajo las estrellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Primer herido grave en los Sanjuanes de Coria: un joven de 25 años sufre una cogida de un toro sobrero
  2. La satisfacción de compartir un premio de 10.000 euros de un 'Rasca', en Coria
  3. Las fiestas del toro de Coria dejan un nuevo herido de gravedad y otro leve
  4. El toro de la Peña La Geta pone el colofón a las fiestas de San Juan 2026 en Coria
  5. Tres personas sufren heridas durante la lidia del toro de la madrugada en los Sanjuanes de Coria
  6. El programa ‘Semillas de Empleo’ inicia su camino en Coria con una primera jornada encaminada a acercar recursos al medio rural
  7. Los Sanjuanes 2026 de Coria arrancan con el traslado de bueyes y con la 'Vaca de la Rana'
  8. El robo de material audiovisual paralizó a Alo Producciones, pero la empresa cacereña se levanta

El Festival Internacional de Teatro de Coria ofrecerá seis espectáculos de la mano de 'El Brujo', entre otros

El Festival Internacional de Teatro de Coria ofrecerá seis espectáculos de la mano de 'El Brujo', entre otros

El vaso de baño infantil de la piscina municipal de Calzadilla ya está en uso

El vaso de baño infantil de la piscina municipal de Calzadilla ya está en uso

CCOO alerta de "incertidumbre" entre los sanitarios al no disponer de personal para cubrir sus vacaciones en el Área de Salud de Coria

CCOO alerta de "incertidumbre" entre los sanitarios al no disponer de personal para cubrir sus vacaciones en el Área de Salud de Coria

San Buenaventura 2026 incluye una corrida de toros, otra de rejones y una novillada con caballos en Moraleja

San Buenaventura 2026 incluye una corrida de toros, otra de rejones y una novillada con caballos en Moraleja

Servas International crea puentes entre ciudadanos de la Sierra de Gata y el resto del mundo

Servas International crea puentes entre ciudadanos de la Sierra de Gata y el resto del mundo

El toro de la Peña La Geta pone el colofón a las fiestas de San Juan 2026 en Coria

El toro de la Peña La Geta pone el colofón a las fiestas de San Juan 2026 en Coria

Las fiestas del toro de Coria dejan un nuevo herido de gravedad y otro leve

Las fiestas del toro de Coria dejan un nuevo herido de gravedad y otro leve

Tres personas sufren heridas durante la lidia del toro de la madrugada en los Sanjuanes de Coria

Tres personas sufren heridas durante la lidia del toro de la madrugada en los Sanjuanes de Coria
Tracking Pixel Contents