Para el verano
El vaso de baño infantil de la piscina municipal de Calzadilla ya está en uso
La instalación ha tenido que superar un proceso de cloración, lo que provocó el retraso en su apertura
El Ayuntamiento de Calzadilla ha anunciado que desde ayer lunes a partir de las 16.00 horas, está en uso para el baño el vaso infantil de la Piscina Municipal. Tras la realización de los correspondientes análisis del agua, los resultados han sido favorables y aptos para el uso de la instalación. La piscina municipal de Calzadilla abrió sus puertas el 22 de junio y ese día el acceso fue gratuito.
El horario de apertura es de 12.00 a 14.00 horas y de tarde de 16.00 a 21.00 horas. Los precios son los siguientes, entrada infantil 2 euros, entrada adulto 2,50, abono infantil 25 euros, abono adulto 35. De infantil es de 4 a 14 años y adulto de 14 años en adelante. De 0 a 3 años la entrada es gratuita. Así mismo, desde el ayuntamiento se informó que el baño en el vaso infantil, al encontrarse en proceso de cloración, no pudo abrirse en ese día, pero desde ayer por la tarde ya está disponible para el baño.
Desde el consistorio se recuerda que no se permite la entrada de sillas, tumbonas o hamacas, salvo que exista informe médico o indicación de profesional sanitario que lo justifique.
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