Abierto el plazo para optar a los Premios de San Pedro de Alcántara 2026 de Coria

El Ayuntamiento de Coria, con motivo de la X edición de los Premios San Pedro de Alcántara, Patrón de la Ciudad, ya ha abierto el plazo para que todas aquellas personas o colectivos de la localidad que lo deseen presenten sus propuestas para la concesión de estos galardones.

Dicho plazo estará vigente hasta el 15 de septiembre, fecha límite para la presentación de propuestas por parte de las diferentes entidades; ya sean asociativas, culturales, científicas o socioeconómicas de carácter privado, radicadas en Coria, o en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y relacionadas con la localidad, o a instancias de las entidades asociativas de los caurienses o extremeños asentados fuera de la región para la concesión del Premio al Cauriense del Año.

Las propuestas que se formulen deberán acompañarse de un informe, lo más completo posible, sobre los méritos que hacen del propuesto merecedor del honor tal y como se refleja en el Reglamento por el que se regulan los Honores y Distinciones.

El fin es reconocer, distinguir y recompensar públicamente a quienes, desde dentro o fuera de Coria, hayan destacado por sus actuaciones o servicios eminentes prestados a la sociedad cauriense en defensa de los intereses generales y peculiares, y en la tarea de recuperación de su identidad y personalidad.

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El Premio Al Cauriense del Año, junto a la Medalla de la Ciudad, se entregarán en una gala que tendrá lugar, con motivo de la celebración del Patrón de la Ciudad, San Pedro de Alcántara, el próximo 19 de octubre de 2026.