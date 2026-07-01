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Limpieza

El Ayuntamiento de Coria pide que se respete el horario de verano de basuras de 20.00 a 7 de la madrugada

Insiste en que para una ciudad limpia es necesaria la colaboración de vecinos y que la Policía Local hará un control para evitar contenedores llenos

Contenedores que hay instalados en la calle Corredera en Coria.

Contenedores que hay instalados en la calle Corredera en Coria. / Cedida

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Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

El Ayuntamiento de Coria hace un llamamiento a la concienciación ciudadana para conseguir mantener una ciudad limpia en sus calles y evitar acumulación de basura en las vías públicas, así como en contenedores. El consistorio ha explicado que sigue haciendo importantes esfuerzos para conseguir una ciudad más limpia, pero «todo ello resultará ineficaz si no se cuenta con la colaboración y buena voluntad de todos los vecinos».

De esta forma, se apela al sentido común y a la buena disposición de toda la ciudadanía para lograr una ciudad más limpia, requiriendo a quienes no lo están haciendo así para que cumplan las normas de la Ordenanza Municipal de Convivencia sobre los horarios referidos a la recogida de las basuras.

Por ello, recuerdan que el horario de verano para el depósito de los residuos urbanos como son basuras orgánicas será de 20.00 a 7.00 horas, hasta el mes de septiembre. Los muebles y otros enseres tendrán el mismo horario, pero solo en los días 1 y 15 de cada mes. Si estos días coincidieran con vísperas de festivo, se depositarán el mismo día de la fiesta.

En caso de encontrarse saturado alguno de los recipientes, el depósito se efectuará en los más cercanos, sin que por este motivo puedan quedarse fuera de los contenedores correspondientes.

Del mismo modo, se recuerda que no está permitido arrojar escombros aunque sean de poca entidad ni restos de poda en los contenedores, dado que esta práctica, atasca el sistema de compactado del camión de recogida.

Así, desde el consistorio cauriense se pide que para una ordenada convivencia «es necesaria la colaboración de toda la ciudadanía». Además, se hace saber que, según la Ordenanza Reguladora número 1 de Convivencia de la Ciudad de Coria, en su artículo 24, depositar residuos domiciliarios y asimilables a urbanos sin respetar los horarios establecidos tendrán una sanción muy grave de multa.

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Por tanto, Policía Local de Coria llevará un control exhaustivo para evitar que los contenedores se llenen de enseres.

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