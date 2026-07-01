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Montehermoso renueva su plaza de Usos Múltiples preparada para acoger eventos musicales y culturales

El ayuntamiento realiza labores de mejora en accesibilidad, así como pintura de tablas y puertas y acondicionamiento camerinos

El espacio está listo para acoger espectáculos musicales y culturales.

El espacio está listo para acoger espectáculos musicales y culturales. / Cedida

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Nieves Agut

Nieves Agut

Montehermoso

El Ayuntamiento de Montehermoso ha anunciado que tras meses de trabajo, la Plaza de Usos Múltiples esta completamente renovada.

En concreto, se han realizado labores de accesibilidad, pintura, instalación de baldosas, mejoras en seguridad, limpieza integral, acondicionamiento de camerinos y otras actuaciones para que este espacio «esté preparado para acoger todos los eventos y actividades que permita que disfrutaremos juntos», dijo la alcaldesa, Rosa Isabel Garrido.

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Este espacio está pensado para ser un punto de encuentro durante todo el año, acogiendo numerosos eventos culturales, festivos y sociales. Desde el ayuntamiento han expresado su agradecimiento a todos los vecinos y trabajadores que han colaborado y se han implicado durante estos meses para hacer realidad este nuevo espacio ya renovado al completo.

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