La reforma de Los Chozos del Parque El Lagarto de Calzadilla llega a su fase final y se licitará la gestión del lugar

El Ayuntamiento de Calzadilla tramita la licitación para la concesión demanial de los Chozos del Parque El Lagarto, un espacio destinado a actividad de hostelería, cafetería, restauración o servicios similares.

Las instalaciones se encuentran actualmente en fase final de reforma. La actividad no comenzará hasta que el ayuntamiento haga entrega efectiva del espacio y el adjudicatario obtenga la correspondiente licencia de actividad. A partir de ese momento comenzará a contar el periodo de concesión y se iniciará el pago del canon.

Respecto al proceso de licitación, las ofertas deberán presentarse de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. El plazo de presentación estará abierto durante 15 días naturales, hasta el próximo 15 de julio. La concesión incluirá las instalaciones, sus accesos y la zona habilitada para terraza exterior. El canon mínimo será de 1.000 euros anuales, pudiendo las personas o empresas interesadas mejorar esta cantidad en su oferta.

El periodo mínimo de concesión será de cuatro años, pudiendo ampliarse en función de las inversiones y mejoras que se comprometan a realizar para el establecimiento. La valoración de las ofertas alcanzará un máximo de 100 puntos, distribuidos de la siguiente forma: Oferta económica: hasta 25 puntos, atendiendo a la mejora del canon anual ofertado.

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Inversiones y mejoras de equipamiento: hasta 45 puntos. Se valorarán especialmente las propuestas destinadas a dotar y mejorar las zonas de terraza, barra y cocina: mobiliario y maquinaria.