Más de 3.700 personas asistieron a la Primavera en la Dehesa 2026 de Adesval en el Valle del Alagón

La Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón (Adesval), que preside Diego Astasio Díaz, ha hecho un balance positivo de la asistencia a las actividades de Primavera en la Dehesa 2026 que se celebraron durante el mes de mayo en 14 localidades de la comarca del Valle del Alagón. En total, 3.715 personas han participado en la programación y el objetivo de la organización es congregar a más público y llegar a más municipios de cara a la próxima edición.

La actividad más multitudinaria y donde se reunió el mayor número de personas fue la Jornada de Cultura y Dehesa celebrada el 23 de mayo en Torrejoncillo con la actuación estelar de Pancho Varona. Ese día, casi 1.000 personas acudieron a disfrutar de las actividades programadas entre las que destacaban los talleres de artesanía, como de bolillos, herraje y barro, la exhibición de oficios tradicionales o la degustación de dulces típicos.

Por otra parte, el Festival de la Jara en Flor que celebró su segunda edición en Alagón del Río en la jornada festiva del 1 de mayo fue también uno de los eventos más concurridos con la participación de casi 600 personas.

Hubo talleres de arcilla, lana o pintura, una visita guiada al Rincón de las Jaras, mercado de artesanía, comida popular y música en directo. Por orden de asistencia, el podio lo completa Riolobos que fue la sede del Encuentro de Folclore Infantil del Valle del Alagón el 16 de mayo. En la cita participaron los niños de los grupos Sabor Añejo, de Montehermoso, La Vara de Puebla de Argeme, Grupo Folclórico Infantil de El Batán, Nuevas Raíces de Ceclavín y Zangaena de Riolobos.

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Diego Astasio, presidente de Adesval, puso en valor la colaboración de los vecinos de la comarca «sin ellos, el programa no tendría sentido». De cara al 2027 se baraja la posibilidad de que algunas actividades se consoliden en la programación, sin descartar organizar nuevos eventos.