Ante el sofocante calor
Alagón del Río abrirá la piscina municipal hoy viernes hasta las doce de la noche
Desde el consistorio se anima a participar en lo que se denomina ‘Noche abierta de piscina’
El Ayuntamiento de Alagón del Río ha organizado una actividad para esta noche en la piscina municipal con el fin de permitir su apertura hasta las doce de la noche. De esta manera, con la ampliación del horario, el ayuntamiento quiere dar una oportunidad perfecta para combatir el calor, relajarse y disfrutar de una velada de verano en familia o con amigos, todo ello a través de lo que denominan ‘Noche abierta de piscina’. Desde el consistorio se anima a acudir y a disfrutar cenando con amigos y con un baño nocturno. Para acceder al recinto de la piscina será necesario tener bono o abonar la entrada en taquilla.
Por otro lado, el ayuntamiento ha informado que en estos días se ha vuelto a producir un acceso no autorizado al recinto de la piscina municipal. Además, se han forzado las puertas de acceso a la zona de botiquín y vestuarios, ocasionando daños en el mobiliario.
Por ello, han solicitado colaboración de toda la ciudadanía y apelan a la concienciación y al respeto por las instalaciones municipales para evitar que vuelvan a producirse estos desagradables hechos, que perjudican a todos. Los hechos han sido puestos en conocimiento de la Guardia Civil, que realizará labores de vigilancia en la zona.
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