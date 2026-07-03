El certamen de teatro no profesional de Torrejoncillo premiará con 1.200 euros el mejor montaje teatral

El Ayuntamiento de Torrejoncillo ha convocado el XXXIV Certamen de Teatro Aficionado Raúl Moreno Molero que se celebrará en el municipio los días 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de octubre. Podrán participar grupos de teatro no profesional con obras representadas íntegramente en castellano. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 31 de julio de 2026.

Cinco compañías serán seleccionadas para formar parte de esta nueva edición del certamen. Podrán concurrir todos aquellos grupos de teatro no profesional que lo deseen y acrediten tal condición con un certificado de la Federación de Teatro Amateur al a que pertenezcan. Los grupos podrán presentar obras de cualquier género literario y deberán ser representadas íntegramente en castellano. No pudiendo ser seleccionado más de un montaje por compañía.

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Las obras seleccionadas se representarán en la casa de la cultura alas 20.30 horas. El premio al Mejor Montaje será de 1.200 euros, mientras que el segundo mejor montaje recibirá 1.000 euros. Los demás grupos participantes recibirán 900 euros cada uno por su participación en el certamen.