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Evento internacional

El festival de guitarra clásica de Coria se prepara para su apertura el 1 de agosto con el artista Miguel Ríos

El concierto del artista granadino será en la plaza de la Catedral y ya pueden adquirirse las entradas vía on line

Miguel Ríos, durante una actuación anterior.

Miguel Ríos, durante una actuación anterior. / Cedida

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Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

Las entradas para el concierto de Miguel Ríos el próximo 1 de agosto, a las 22.00 horas, en la plaza de la Catedral de Coria pueden adquirirse en la plataforma Enterticket. El legendario artista granadino será el encargado de inaugurar el XXIX Festival Internacional de Guitarra Ciudad de Coria con su actuación de su gira ‘El último vals’, en una de las citas culturales más esperadas del verano en Extremadura.

El concierto supone uno de los acontecimientos más destacados de la programación cultural estival y un hito para el festival, que reunirá durante una semana a algunos de los mejores intérpretes de guitarra del panorama internacional en la ciudad cauriense. En un formato íntimo y elegante, Miguel Ríos repasará algunos de los grandes éxitos de su extensa trayectoria

Además, quienes necesiten ayuda para realizar la compra de entradas on line pueden acudir a la Oficina de Turismo de Coria, donde recibirán asistencia personalizada para gestionar la adquisición de sus localidades.

Tras el concierto inaugural, el festival se celebrará del 2 al 8 de agosto con un cartel de primer nivel, integrado por Marcin Dylla, Aniello Desiderio, Carles Trepat, David Martínez y Luis Alejandro García, además de la actuación del Dúo Canelobre y la celebración de la Final del Concurso Senior.

Con veintinueve ediciones a sus espaldas, el Festival Internacional de Guitarra 'Ciudad de Coria' continúa consolidándose como una de las grandes citas culturales de Extremadura, combinando artistas de reconocido prestigio, jóvenes talentos y el incomparable marco del casco histórico cauriense.

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La alcaldesa, Almudena Domingo, ha subrayado que la presencia de Miguel Ríos "confirma el prestigio y la proyección que ha alcanzado el Festival Internacional de Guitarra 'Ciudad de Coria', consolidado como una referencia cultural dentro y fuera de Extremadura. Asimismo, ha destacado que será un concierto muy especial con el que la ciudad dará la bienvenida a una nueva edición del festival.

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