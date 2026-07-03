Expediente finalizado
El Ministerio de Economía cede al Ayuntamiento de Coria una finca con 11,72 hectáreas
El terreno se encuentra junto a la carretera de Casillas de Coria y abarca donde se ubican la estación depuradora, campos de fútbol y el antiguo patronato de formación y empleo
El Ministerio de Economía y Hacienda ha acordado la cesión gratuita al Ayuntamiento de Coria de la finca donde se ubican la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), los campos de fútbol y las instalaciones del antiguo Patronato de Formación y Empleo. De esta manera, se pone fin a uno de los expedientes patrimoniales «más importantes de los últimos años», según recoge en una nota el consistorio, que se convierte así oficialmente en propietario de la finca donde se ubican la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), los campos de fútbol y las instalaciones del antiguo Patronato de Formación y Empleo.
La Finca cuenta con 11,72 hectáreas, manteniendo su destino como equipamiento público municipal. En ella se localizan la planta de tratamiento de aguas residuales, las instalaciones deportivas, espacios públicos peatonales y diversos viales, garantizando así la continuidad de estos servicios públicos.
Con esta cesión concluye un largo proceso de gestiones administrativas desarrollado durante años, que permite al ayuntamiento disponer de la plena titularidad de unos terrenos considerados estratégicos para el presente y el futuro de la ciudad.
La alcaldesa, Almudena Domingo, ha señalado que «conseguir que estos terrenos pasen a ser patrimonio municipal era un objetivo prioritario, porque aporta seguridad jurídica y nos permite planificar con garantías el desarrollo de futuras infraestructuras y equipamientos».
La regidora ha destacado que la titularidad municipal facilitará la ejecución de nuevos proyectos y la realización de inversiones sobre estos espacios, al tiempo que consolida el patrimonio público municipal».
«Este paso nos da la tranquilidad de poder seguir construyendo ciudad sobre unos terrenos fundamentales para Coria. Tenemos definida una hoja de ruta para su desarrollo, pero también queremos que los vecinos participen y aporten ideas que puedan enriquecer ese proyecto de futuro», ha afirmado.
En este sentido, la alcaldesa ha invitado a la ciudadanía a trasladar propuestas sobre posibles actuaciones en estos terrenos, convencida de que «las mejores iniciativas son aquellas que nacen del diálogo y de la participación de todos».
La adquisición de esta finca supone un importante avance para el ayuntamiento, que refuerza así su patrimonio municipal y consolida la capacidad de seguir impulsando actuaciones de interés general en un espacio clave para el desarrollo urbano, deportivo y de los servicios públicos.
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