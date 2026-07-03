San Buenaventura 2026 de Moraleja tendrá a 170 agentes de la Guardia Civil para la seguridad

Alrededor de 170 agentes de la Guardia Civil velarán por la seguridad en las Fiestas de San Buenaventura en Moraleja. El subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, ha copresidido esta semana, junto al alcalde de Moraleja, Julio César Herrero, la Junta Local de Seguridad celebrada en el ayuntamiento.

El dispositivo de seguridad se iniciará el viernes 10 de julio hasta el martes 14. Estará integrado por aproximadamente 170 agentes de la Guardia Civil. El operativo contará con 90 efectivos de Seguridad Ciudadana, 19 componentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia y 60 agentes del Subsector de Tráfico, que realizarán controles preventivos de alcohol y drogas. Se sumarán delegados gubernativos y en el marco de la cooperación transfronteriza se contará con efectivos de la Guarda Nacional Republicana (GNR) de Portugal; además de efectivos de la Policía Local, bomberos, equipos sanitarios y voluntarios de Protección Civil.

Todos ellos velarán por la seguridad de los asistentes y por el correcto desarrollo de los actos programados.

Como resultado de este amplio dispositivo, la Guardia Civil ha destacado la inexistencia de incidentes reseñables durante las Fiestas de San Buenaventura de 2025.

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“El dispositivo de seguridad planificado para las Fiestas de San Buenaventura permitirá que vecinos y visitantes disfruten de ellas con tranquilidad, gracias a la gran colaboración existente entre la Guardia Civil y la Policía Local”, ha señalado el subdelegado del Gobierno en Cáceres.