La 'Basi' de Coria': "Echo de menos vender helados en las calles, cogería el carrito otra vez"

Son las nueve y media de la mañana y ya tiene una cacerola con judías puesta en el fuego cocinándose mientras se coloca sus pastillas diarias en los distintos pastilleros de colores que tiene sobre el cristal de la mesa camilla de su casa de planta baja, en la calle Colón, de Coria.

Por Basilisa Vega Hernández a lo mejor la mayoría de las personas no la reconocen, pero cuando se dice la ‘Basi’, eso ya es otra cosa.

A la señora ‘Basi’ la conocen no solo en Coria, sino en toda Extremadura, puesto que durante décadas ha protagonizado reportajes y artículos en distintos medios de comunicación, durante su vida como vendedora de helados de limón. Ella misma los elaboraba de manera artesanal y después los vendía por las calles con su carrito.

'Basi', sentada en el salón de su casa en Coria. / Cedida

Unos tiempos a los que, ahora con 90 años cumplidos el pasado 19 de abril y echando la mirada atrás, confiesa emocionada que volvería a coger su carrito, a salir a la calle y a gritar eso de ¡Hay helado¡. Un carrito y una dedicación que han sido un símbolo de la ciudad de Coria.

Una imagen grabada para muchos con una ‘Basi’ que cuando salía a recorrer las calles no le faltaba su delantal con bolsillo donde guardaba las monedas y su pequeña sillita plegable para hacer un descanso de vez en cuando.

Desde los 7 años

Desde los 7 años hasta los 82 ha estado vendiendo helados y dándole vida a su carrito. "Cuando cumplí 82 años le dije a mi sobrina que si quería cogerlo y ella sigue".

"A los 7 años empecé con mi madre, ella ya vendía helados muchos años antes. Iba con ella agarrada con una garrafa y recorríamos todas las calles y barrios de Coria: Moscoso, la Catedral, Nueva York. Después, con los años, yo hacía el caldo y mi marido me daba la garrafa para cuajar", recuerda.

Esos fueron buenos tiempos para la ‘Basi’ y para todos aquellos que la buscaban por las calles de su pueblo natal para conseguir uno de sus helados y refrescarse la garganta con puro limón y hacer así más llevadero el sofocante calor. Eran los tiempos en los que se pagaba el un helado con una perra gorda, después pasaron a 2 perras y ahora ya 80 céntimos el más pequeño y 1,20 euros el más grande.

Unos años a los que volvería, pero una cosa es lo que pide el corazón y otra cosa las fuerzas.

Hace unos años se quedó viuda y se le fue uno de sus pilares más importantes: su marido. Pero la vida sigue y aunque confiesa que echa mucho de menos vender helados, ahora realiza otras actividades como es ganchillo y dar paseos por alrededor de su casa, siempre arropada de gente de su entorno y de sus vecinas como Ana, que le acompaña todos los días que puede y va a verla todas las mañanas.

Coria entera quiere a su ‘Basi’, una de sus vecinas más entrañables que nació en la calle Ancha del Carmen. Parte de su familia reside fuera -1 hijo, 1 nieta y 2 biznietos- y mientras su sobrina sigue la tradición con un carrito que todas las tardes aparca en la plaza del Doctor Viera, junto a la travesía principal.