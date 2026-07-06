El Ayuntamiento de Coria intensifica las labores contra las plagas de cucarachas

El Ayuntamiento de Coria, como ya es habitual en esta época del año, intensifica los trabajos destinados a la erradicación de plagas de cucarachas. Por ello, el consistorio cauriense, a través de Conyser, llevará a cabo, a partir del miércoles 8 de julio, los tratamientos de desinfección, desinsectación y desratización en toda la red de saneamiento de la ciudad. Todos los productos que se aplicarán están debidamente autorizados y registrados.

Se trata de productos de reconocida eficacia y alta eficiencia, que garantizan el menor riesgo posible para la salud de los vecinos, de sus animales de compañía y de los propios aplicadores. Además, son respetuosos con el medio ambiente.

Durante este año se han registrado numerosos avisos por la presencia de cucarachas, especialmente de la especie Periplaneta americana, como consecuencia de unas condiciones biológicas especialmente favorables para su proliferación. Entre ellas destacan las altas temperaturas, que aceleran su ciclo biológico y aumentan el número de reproducciones.

Dado que las competencias municipales se limitan al espacio público, donde pueden aplicarse estos tratamientos, su efectividad depende también de la colaboración de los propietarios de las viviendas y de las comunidades de vecinos. Por ello, se recomienda realizar tratamientos preventivos en viviendas y edificios, procurando que coincidan con los efectuados por el Ayuntamiento.

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De este modo, se evita que los insectos se desplacen entre las instalaciones privadas y la red pública de saneamiento, aumentando así la eficacia de las actuaciones.