Trabajadores del Centro de Transportes de Coria tachan ya la situación de impagos de "desesperante"

Los trabajadores del Centro de Transportes de Coria, servicio que depende de la Junta de Extremadura, han expresado de nuevo su indignación ya que, desde que hace meses que anunciaran los impagos que sufrían de tres nóminas por parte de la empresa adjudicataria, «a día de hoy seguimos igual, sin cobrar y lo último que sabemos es que el consejero nos ha dicho que quieren rescindir el contrato con la empresa adjudicataria, pero oficialmente no está rescindido».

«Seguimos viniendo a trabajar porque aquí se presta servicio las 24 horas, a lo que se suma que hay compañeros de baja y esos puestos no se cubren». «Tenemos una situación desesperante, pasa el tiempo y ya son cuatro nóminas sin pagarnos, algunos compañeros reciben ayuda de sus padres, otros venden artículos que tienen en sus casas y yo limpio piscinas y lo que me sale, así andamos malamente para pagar nuestras cosas», manifestó Oscar Delgado, uno de empleados afectados.

Reconoce que tanto él como el resto de sus compañeros, también de otros centros similares en la región, siguen expectantes y a la espera de nuevos pasos de la Administración regional. «Esta mañana he llamado al consejero pero está de vacaciones y el que está en su puesto ha dicho que se resolverá, pero tenemos que ir a Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) para cobrar los cuatro meses que tenemos pendientes».

«Me parece inhumano que en 2026, habiéndose acabado las fiestas de San Juan, y estando al lado de una rotonda en la que se han gastado un dineral, nosotros sigamos sin cobrar, es desesperante», subrayó.

Óscar Delgado, a la derecha, junto a un compañero de trabajo, en el centro de transportes de Coria. / Cedida

Por su parte, desde la consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda se ha manifestado que la Junta de Extremadura ha intentado hasta el último momento facilitar una posible cesión de la concesión de los diez Centros de Atención al Transporte de la región a otra empresa, "priorizando en todo momento la continuidad del servicio y la protección del empleo". Sin embargo, "finalmente no ha sido posible alcanzar un acuerdo que permitiera esa alternativa", dijeron.

Ante esta situación, la Junta ha iniciado los trámites para la resolución del contrato con la actual concesionaria, Copergy Ibérica, debido a los reiterados incumplimientos detectados. El acuerdo de inicio del procedimiento y las alegaciones presentadas por la empresa han sido remitidos a la Comisión Jurídica para su análisis.

Paralelamente, la consejería trabaja en tres líneas de actuación. Por un lado, la resolución contractual con la concesionaria; por otro, el restablecimiento de los servicios mediante un convenio con el sector del transporte, cuyo borrador se está elaborando en coordinación con sus representantes; y, además, el mantenimiento de contactos con posibles operadores de cara a la futura licitación para la gestión de los centros.

La defensa del empleo ha sido una prioridad durante todo este proceso, aseguran desde la Junta, que trasladará a la futura entidad gestora la conveniencia de incorporar a la actual plantilla, formada por 56 trabajadores en total en la región.

Los trabajadores y el sector del transporte han sido informados de todos los pasos que se han ido dando, tal y como se comprometió la Consejería, aseguran desde esta.

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Respecto al abono de las nóminas reclamadas por los trabajadores, la responsabilidad corresponde a la empresa concesionaria, que es la empleadora de la plantilla. No obstante, la Junta continúa trabajando para que la situación se resuelva cuanto antes y para garantizar tanto la continuidad de los servicios como la protección de los trabajadores afectados.