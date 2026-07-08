El edificio está construido
Familias de Coria muestran su queja por los problemas que a diario les ocasiona la falta de un Centro de Día
Exponen su malestar ya que en muchos casos los hijos e hijas tienen que llevar a sus padres y madres mayores a los pueblos de alrededor
Familias de Coria han querido dejar constancia, a través de EL PERIÓDICO, de su malestar e indignación por la falta de apertura del Centro de Día, un servicio que la ciudadanía lleva reclamando desde hace años y que no llega. Esto a pesar de que las instalaciones ya están construidas desde hace tiempo. «Queremos denunciar la situación que vivimos decenas de familias en Coria respecto a la atención a nuestros mayores dependientes», dijeron. Las familias afectadas aseguraron que llevan tiempo reclamándolo.
«Llevamos años esperando la apertura del Centro de Día público en nuestra ciudad. La respuesta siempre es la misma: que se están tramitando los papeles, que depende de la Junta de Extremadura, que ya queda poco. Promesas que no se cumplen», aseguran.
Igualmente, exponen que «la alternativa que se nos ofrece es un centro privado en la Residencia San Nicolás de Bari, del cual tampoco tenemos fecha de apertura pese a que aseguran que la documentación fue entregada hace tiempo». Una situación que calificaron de «insoportable» y que, según añadieron, «nos obliga a muchas familias a desplazarnos diariamente a pueblos de alrededor como Portaje para que nuestros padres, con más de 90 años, puedan acudir a un centro de día».
«Un desgaste físico y económico inasumible», añadieron. Finalmente, quisieron dejar constancia de que «resulta incomprensible que Coria, cabecera de comarca, carezca de este servicio básico cuando municipios más pequeños de nuestro entorno sí disponen de él».
Por ello, exigen a las administraciones competentes, Junta de Extremadura y Ayuntamiento de Coria, que den una solución inmediata y una fecha real de apertura.
Desde el ayuntamiento siempre se ha reafirmado su compromiso firme con la apertura del nuevo Centro de Día, una infraestructura ya finalizada y que representa una prioridad para el gobierno local.
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