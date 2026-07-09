Ayuntamiento
Calzadilla repartirá 3.300 euros entre alumnos con el mejor expediente académico del curso 2025/26
Los beneficiarios serán los que hayan alcanzado los mejores resultados en diferentes etapas educativas, con una nota media igual o superior a 8 en global
El Ayuntamiento de Calzadilla repartirá un total de 3.300 euros en premios a los alumnos y alumnas con los mejores expediente académicos del curso 2025-2026. La presente convocatoria tiene por objeto establecer las normas que han de regir la participación en el procedimiento para otorgar premios a los mejores expedientes académicos en las enseñanzas de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional I y II (Grado Medio y Superior), Estudios Universitarios (Grado) y de las obligaciones derivadas del mismo.
Los beneficiarios será el alumnado que haya alcanzado los mejores resultados en las diferentes etapas educativas mencionadas anteriormente, en el curso escolar 2025/2026, teniendo, a tal efecto, que haber obtenido una nota media igual o superior a 8 en global, en cualquiera de las enseñanzas objeto de la convocatoria.
Los premios serán los siguientes: 150 euros en el curso de educación primaria, 300 en secundaria, 500 en bachillerato, otros 500 en FP Grado Medio, 850 euros para el mejor expediente en Grado Superior y 1.000 en los estudios universitarios.
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