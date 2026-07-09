Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Del 10 al 14 de julio

Moraleja regula el uso de móviles de participantes activos en los actos taurinos de San Buenaventura 2026

El ayuntamiento anuncia un nuevo reglamento que además protege el bienestar de las reses durante los festejos

El alcalde con miembros de la Comisión de Festejos 2026, en un evento este año.

El alcalde con miembros de la Comisión de Festejos 2026, en un evento este año. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Nieves Agut

Nieves Agut

Moraleja

El Ayuntamiento de Moraleja informa que en este año entra en vigor el nuevo Reglamento Regulador de los Festejos Taurinos de las Fiestas de San Buenaventura, una norma que supone un importante avance en la organización, coordinación y seguridad de estos festejos tradicionales que se celebran del 10 al 14 de julio.

Este Reglamento, según destacaron desde el consistorio, nace con un objetivo muy claro: preservar las tradiciones, reforzando al mismo tiempo la seguridad de participantes, espectadores y de todos los servicios que intervienen durante las fiestas. Entre las principales novedades destacan la protección y bienestar de las reses durante el desarrollo de los festejos y la regulación del uso de teléfonos móviles y aparatos de grabación de participantes activos.

También recoge la consolidación del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) como órgano técnico de coordinación de la seguridad. Además de la definición clara de las funciones y competencias de todos los responsables e intervinientes en los festejos y la regulación de las condiciones de participación para reforzar la seguridad de corredores y espectadores.

Igualmente, la incorporación de un régimen sancionador para aquellas conductas que puedan poner en riesgo el normal desarrollo de los festejos o la seguridad de las personas.

Noticias relacionadas

Las Fiestas de San Buenaventura forman parte de la historia e identidad local. Este Reglamento representa un paso adelante para seguir disfrutándolas con las máximas garantías, conjugando tradición, organización, innovación y seguridad, dijeron desde el consistorio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Primer herido grave en los Sanjuanes de Coria: un joven de 25 años sufre una cogida de un toro sobrero
  2. La satisfacción de compartir un premio de 10.000 euros de un 'Rasca', en Coria
  3. Las fiestas del toro de Coria dejan un nuevo herido de gravedad y otro leve
  4. La 'Basi' de Coria': 'Echo de menos vender helados en las calles, cogería el carrito otra vez
  5. El toro de la Peña La Geta pone el colofón a las fiestas de San Juan 2026 en Coria
  6. Tres personas sufren heridas durante la lidia del toro de la madrugada en los Sanjuanes de Coria
  7. El programa ‘Semillas de Empleo’ inicia su camino en Coria con una primera jornada encaminada a acercar recursos al medio rural
  8. Los Sanjuanes 2026 de Coria arrancan con el traslado de bueyes y con la 'Vaca de la Rana'

Moraleja regula el uso de móviles de participantes activos en los actos taurinos de San Buenaventura 2026

Moraleja regula el uso de móviles de participantes activos en los actos taurinos de San Buenaventura 2026

Calzadilla repartirá 3.300 euros entre alumnos con el mejor expediente académico del curso 2025/26

Calzadilla repartirá 3.300 euros entre alumnos con el mejor expediente académico del curso 2025/26

Portaje aprueba sus presupuestos 2026 y destinará unos 123.500 euros al área de Personal

Portaje aprueba sus presupuestos 2026 y destinará unos 123.500 euros al área de Personal

Familias de Coria muestran su queja por los problemas que a diario les ocasiona la falta de un Centro de Día

Familias de Coria muestran su queja por los problemas que a diario les ocasiona la falta de un Centro de Día

Galería | El PSOE urge al ayuntamiento actualizar contrato servicio limpieza y denuncia abandono

El Ayuntamiento de Moraleja aprueba de manera definitiva el Plan de gestión ética de colonias felinas

El Ayuntamiento de Moraleja aprueba de manera definitiva el Plan de gestión ética de colonias felinas

El Ayuntamiento de Coria intensifica las labores contra las plagas de cucarachas

El Ayuntamiento de Coria intensifica las labores contra las plagas de cucarachas

Trabajadores del Centro de Transportes de Coria tachan ya la situación de impagos de "desesperante"

Trabajadores del Centro de Transportes de Coria tachan ya la situación de impagos de "desesperante"
Tracking Pixel Contents