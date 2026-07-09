Moraleja regula el uso de móviles de participantes activos en los actos taurinos de San Buenaventura 2026

El Ayuntamiento de Moraleja informa que en este año entra en vigor el nuevo Reglamento Regulador de los Festejos Taurinos de las Fiestas de San Buenaventura, una norma que supone un importante avance en la organización, coordinación y seguridad de estos festejos tradicionales que se celebran del 10 al 14 de julio.

Este Reglamento, según destacaron desde el consistorio, nace con un objetivo muy claro: preservar las tradiciones, reforzando al mismo tiempo la seguridad de participantes, espectadores y de todos los servicios que intervienen durante las fiestas. Entre las principales novedades destacan la protección y bienestar de las reses durante el desarrollo de los festejos y la regulación del uso de teléfonos móviles y aparatos de grabación de participantes activos.

También recoge la consolidación del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) como órgano técnico de coordinación de la seguridad. Además de la definición clara de las funciones y competencias de todos los responsables e intervinientes en los festejos y la regulación de las condiciones de participación para reforzar la seguridad de corredores y espectadores.

Igualmente, la incorporación de un régimen sancionador para aquellas conductas que puedan poner en riesgo el normal desarrollo de los festejos o la seguridad de las personas.

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Las Fiestas de San Buenaventura forman parte de la historia e identidad local. Este Reglamento representa un paso adelante para seguir disfrutándolas con las máximas garantías, conjugando tradición, organización, innovación y seguridad, dijeron desde el consistorio.