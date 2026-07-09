En pleno
Portaje aprueba sus presupuestos 2026 y destinará unos 123.500 euros al área de Personal
El ayuntamiento da luz verde a los ingresos y gastos que ascienden a un total de 323.169 euros
El Ayuntamiento de Portaje ha aprobado el presupuesto general definitivo para el ejercicio 2026 con unos ingresos y gastos que ascienden a un total de 323.169 euros. Entre las partidas de ingresos se reflejan distintas cuantías, entre estas, la que asciende a 130.950 en impuestos directos; otros 2.800 en indirectos; 42.520 en tasas y otros ingresos, 136.499 en transferencias corrientes, 2.400 en ingresos patrimoniales y otros 8.000 euros en lo que son transferencias de capital.
En lo que concierne a las partidas de gastos, entre las cuantías más elevadas es la referida al área de personal con un total de 123.420 euros, seguida de la de gastos en bienes corrientes y servicios con 151.933. También se refleja la de gastos financieros con 500 euros, transferencias corrientes con 30.816 y para inversiones reales se destinarán un total de 16.500 euros.
Este presupuesto del año actual va acompañado de una plantilla de personal que recoge dos plazas. Una es de funcionario que concretamente es la de Secretario-Interventor; y otra es laboral fijo que es la de 1 administrativo en administración general.
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