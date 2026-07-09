Portaje aprueba sus presupuestos 2026 y destinará unos 123.500 euros al área de Personal

El Ayuntamiento de Portaje ha aprobado el presupuesto general definitivo para el ejercicio 2026 con unos ingresos y gastos que ascienden a un total de 323.169 euros. Entre las partidas de ingresos se reflejan distintas cuantías, entre estas, la que asciende a 130.950 en impuestos directos; otros 2.800 en indirectos; 42.520 en tasas y otros ingresos, 136.499 en transferencias corrientes, 2.400 en ingresos patrimoniales y otros 8.000 euros en lo que son transferencias de capital.

En lo que concierne a las partidas de gastos, entre las cuantías más elevadas es la referida al área de personal con un total de 123.420 euros, seguida de la de gastos en bienes corrientes y servicios con 151.933. También se refleja la de gastos financieros con 500 euros, transferencias corrientes con 30.816 y para inversiones reales se destinarán un total de 16.500 euros.

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Este presupuesto del año actual va acompañado de una plantilla de personal que recoge dos plazas. Una es de funcionario que concretamente es la de Secretario-Interventor; y otra es laboral fijo que es la de 1 administrativo en administración general.