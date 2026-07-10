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Con fondos europeos

El Jardín Botánico de Coria inicia un proyecto de musealización e incluirá actividades

El objetivo es reforzar su valor ambiental, educativo y turístico. El proyecto incorporará señalización interpretativa y nuevos espacios de descanso

Una de las zonas interiores del Jardín Botánico de Coria.

Una de las zonas interiores del Jardín Botánico de Coria. / Cedida

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Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

El Jardín Botánico Ciudad de Coria dará un importante paso adelante con la puesta en marcha de un proyecto de musealización que permitirá modernizar y enriquecer la experiencia de los visitantes, reforzando al mismo tiempo su papel como referente en la conservación del patrimonio natural y la divulgación ambiental.

La actuación, financiada íntegramente con fondos de la Unión Europea a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Diputación Provincial de Cáceres. Tiene como objetivo digitalizar y modernizar los contenidos turísticos, impulsar la educación ambiental y poner en valor la biodiversidad y el patrimonio del jardín mediante un recorrido más accesible, atractivo e interactivo.

El Jardín Botánico, inaugurado oficialmente el 3 de abril de 1995, ocupa una superficie aproximada de 1,2 hectáreas y alberga una amplia representación de los principales hábitats de la región, como encinares, ecosistemas de ribera, alcornocales y bosques mediterráneos. Además de su función conservacionista, el espacio desarrolla una intensa labor de investigación, divulgación y sensibilización ecológica, siendo visitado cada año por escolares, asociaciones, técnicos y amantes de la naturaleza.

El proyecto contempla varias actuaciones destinadas a mejorar la experiencia del visitante y facilitar la interpretación de los valores naturales del jardín.

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Entre ellas destaca la instalación de seis atriles temáticos y seis señales interpretativas e interactivas, acompañadas de paneles informativos sobre la flora, ecosistemas y patrimonio natural. En total, se incorporarán cerca de 250 códigos QR, que permitirán acceder a información ampliada y recursos digitales durante el recorrido. La musealización permitirá ofrecer una visita más dinámica, incorporando herramientas interpretativas que acercarán el conocimiento de la flora y los ecosistemas a públicos de todas las edades.

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