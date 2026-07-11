Moraleja abre las fiestas de San Buenaventura 2026 con el tradicional traslado de bueyes

Las fiestas de San Buenaventura 2026 de Moraleja arrancaron ayer con el tradicional traslado de los bueyes a caballo desde la dehesa hasta la plaza de Toros, gracias a la Asociación de Caballistas de San Blas. Ayer también la jornada se complementó con música por músicos de charanga por las calles, además de chupinazo y pregón que este año ha estado a cargo de la Comisión Popular de los festejos.

Desde ayer viernes y hasta el próximo miércoles 15 de julio habrá numerosos espectáculos, así como atracciones en el recinto ferial. Hoy sábado se celebrará el Festival de Dj con la actuación estelar de Les Castizos, uno de los dúos más reconocidos del panorama nacional. Además, a las 19.00 horas habrá una corrida de toros (ganadería Adolfo Martín), entre otros actos.