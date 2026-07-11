Atención cercana
La oficina móvil de la Guardia Civil presta ya servicio de forma periódica en Calzadilla
Podrán realizar trámites administrativos, presentar denuncias, recibir información y resolver consultas sin necesidad de desplazarse
La Guardia Civil prestará este servicio en Calzadilla de forma periódica, acercando a los vecinos la posibilidad de realizar trámites administrativos, presentar denuncias, recibir información y resolver consultas sin necesidad de desplazarse. Esta oficina móvil, según anunció el alcalde, Alejandro Madejón, permitirá mejorar la atención en el medio rural y facilitar el acceso a los servicios públicos.
Desde el ayuntamiento señalaron que se informará con antelación de las fechas y horarios de cada visita.
La oficina móvil de la Guardia Civil es una herramienta innovadora que permite a los ciudadanos acceder a servicios de atención al ciudadano y a un puesto de mando avanzado en situaciones críticas. Estas oficinas móviles posibilitan al ciudadano realizar denuncias, consultas y trámites administrativos, ofreciendo un servicio de más calidad y de más proximidad a los ciudadanos.
Una herramienta destinada a acercar los servicios policiales a los vecinos de las zonas rurales y facilitar la realización de trámites sin necesidad de desplazarse a otros municipios ni ciudades evitando muchas veces desplazamientos largos.
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