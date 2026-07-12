Las antiguas instalaciones del patronato de formación y empleo de Coria buscan un nuevo uso

¿Qué uso le daría a las antiguas instalaciones del Patronato de Formación y Empleo de Coria? Conocer la futura utilidad que puede darse a un espacio ahora en desuso y abandonado es uno de los fines que persigue el Ayuntamiento de Coria y para lo cual ya ha lanzado una invitación a los ciudadanos para que sean ellos mismos los que hagan propuestas y expongan ideas. «Convencida de que las mejores iniciativas son aquellas que nacen del diálogo y de la participación de todos», señaló la alcaldesa, Almudena Domingo, tras anunciar hace unos días la cesión gratuita por parte del Ministerio de Economía y Hacienda de dichos terrenos.

Estos abarcan una extensión de 11,72 hectáreas donde se ubican la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), los campos de fútbol y las instalaciones del antiguo Patronato de Formación y Empleo.

Con esta cesión desde el Gobierno central, se pone fin a uno de los expedientes patrimoniales «más importantes de los últimos años», según recoge en una nota el consistorio, que se convierte así oficialmente en propietario de la finca, manteniendo su destino como equipamiento público municipal. En ella se localizan la planta de tratamiento de aguas residuales, las instalaciones deportivas, espacios públicos peatonales y diversos viales, garantizando así la continuidad de estos servicios públicos.

Con esta cesión, tal y como señaló la alcaldesa, concluye un largo proceso de gestiones administrativas desarrollado durante años, que permite al ayuntamiento disponer de la plena titularidad de unos terrenos considerados estratégicos para el presente y el futuro de la ciudad.

La alcaldesa, Almudena Domingo, ha señalado que «conseguir que estos terrenos pasen a ser patrimonio municipal era un objetivo prioritario, porque aporta seguridad jurídica y nos permite planificar con garantías el desarrollo de futuras infraestructuras y equipamientos».

La regidora ha destacado que la titularidad municipal facilitará la ejecución de nuevos proyectos y la realización de inversiones sobre estos espacios, al tiempo que consolida el patrimonio público municipal». «Este paso nos da la tranquilidad de poder seguir construyendo ciudad sobre unos terrenos fundamentales para Coria. Tenemos definida una hoja de ruta para su desarrollo, pero también queremos que los vecinos participen y aporten ideas que puedan enriquecer ese proyecto de futuro», afirmó.

En este sentido, la alcaldesa ha invitado a la ciudadanía a trasladar propuestas sobre posibles actuaciones en estos terrenos, convencida de que «las mejores iniciativas son aquellas que nacen del diálogo y de la participación de todos».

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La adquisición de esta finca supone un importante avance para el ayuntamiento, que refuerza así su patrimonio municipal y consolida la capacidad de seguir impulsando actuaciones de interés general en un espacio clave para el desarrollo urbano, deportivo y de los servicios públicos.