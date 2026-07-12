San Buenaventura 2026 sigue hoy con un encierro de 6 toros de Victorino Martín en Moraleja

Las fiestas de San Buenaventura 2026 de Moraleja continúan con actos y hoy llegarán de la mano de 6 toros de la ganadería de Victorino Martín (Patas Blancas) en un encierro que comenzará a las 13.00 horas. Después tendrá lugar la suelta de una vaquilla al estilo tradicional en la plaza de Toros (centro de la localidad).

La gastronomía también estará presente con una degustación de carne de toro a partir de las 12.00 horas en diversos establecimientos de hostelería anunciados.

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Además, a las 15.30 horas se celebrará una fiesta por el XX Aniversario de la Peña Gallo Felisuco y por la tarde a las 19.00 horas, habrá una corrida de Rejones (ganadería de Monteviejo) con Andy Cartagena, João Moura Caetano y Andrés Romero. Los actos seguirán también con toros y música durante toda la noche y de madrugada.