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Ceber Tauro

Moraleja ofrece mañana martes un concurso de recortes dentro del programa de San Buenaventura 2026

El evento comenzará a las siete y media y se contará con un total de 16 recortadores con novillos de la ganadería Carmen Valiente

Concurso de recortes, en una edición anterior en Moraleja.

Concurso de recortes, en una edición anterior en Moraleja. / Cedida

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Nieves Agut

Nieves Agut

Moraleja

Las fiestas de San Buenaventura 2026 de Moraleja llegan a su recta final mañana martes con otro espectáculo estelar y de los más esperados por el público como es un Concurso de Recortes. Este evento se celebrará en la plaza de los Toros a partir de las siete y media de la tarde y está organizado por el Grupo Ceber Tauro que dirige el empresario Alberto Manuel Hornos.

Se lidiarán cinco novillos pertenecientes a la ganadería de María del Carmen Valiente y se contará con un total de 16 recortadores. Entre éstos, el público podrá disfrutar de la participación de Carlos Zanca, Israel Pérez ‘El Ruso’, Dany Alonso, Javier Gravelina, Fede González y Mario Alcaide, entre otros. Este evento forma parte de la intensa programación que se ha organizado para estas fiestas.

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