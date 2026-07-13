Moraleja ofrece mañana martes un concurso de recortes dentro del programa de San Buenaventura 2026

Las fiestas de San Buenaventura 2026 de Moraleja llegan a su recta final mañana martes con otro espectáculo estelar y de los más esperados por el público como es un Concurso de Recortes. Este evento se celebrará en la plaza de los Toros a partir de las siete y media de la tarde y está organizado por el Grupo Ceber Tauro que dirige el empresario Alberto Manuel Hornos.

Se lidiarán cinco novillos pertenecientes a la ganadería de María del Carmen Valiente y se contará con un total de 16 recortadores. Entre éstos, el público podrá disfrutar de la participación de Carlos Zanca, Israel Pérez ‘El Ruso’, Dany Alonso, Javier Gravelina, Fede González y Mario Alcaide, entre otros. Este evento forma parte de la intensa programación que se ha organizado para estas fiestas.