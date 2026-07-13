Una novillada con picadores animará, hoy lunes, San Buenaventura 2026 en Moraleja

San Buenaventura 2026 de Moraleja continúa con actos y hoy lunes uno de los eventos protagonistas por la mañana será el encierro con 4 novillos de la ganadería de Carmen Valiente. Se continuará por la tarde con otro espectáculo taurino, ya que a las 19.30 horas habrá una novillada con Picadores. Lidiarán el cauriense Jorge Hurtado e Ignacio Garibay.

Este evento forma parte de un intenso programa de seis tardes que configuran un cartel variado que combina tradición, rejoneo, novillada y espectáculos alternativos para las fiestas moralejanas.

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Estos eventos se complementan con las actuaciones que se han celebrado en estos días previos a los actos taurinos y que han dado visibilidad a distintos grupos locales, entre estos, Jóvenes Extremeños, Amanecer Extremeño y Esencia Flamenca.