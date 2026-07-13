Pescueza recibe más de cien solicitudes de ciudadanos de grandes ciudades para vivir allí su vejez

Pescueza se ha convertido ya en el pueblo ideal en el que muchos ciudadanos de distintos lugares del país tienen como punto de mira para ir a vivir allí para disfrutar de su vejez con la mayor calidad de vida posible. De hecho, desde el propio ayuntamiento y la Asociación Amigos de Pescueza han confirmado que, en los últimos meses, han recibido más de un centenar de solicitudes de ciudadanos de distintas comunidades, interesados en vivir en este municipio de la comarca del Valle del Alagón.

«La mayoría son jubilados que como alternativa a una residencia, buscan un lugar donde puedan estar bien, donde puedan vivir tranquilos, donde pueda tener actividades de envejecimiento activo y que cuando necesiten cuidados se le pueda atender por el sistema de servicios que tenemos», explicó Cristina Iglesias, presidenta de la Asociación Amigos de Pescueza. «Hemos recibido solicitudes de ciudadanos de Valencia, Madrid y Barcelona, entre otras grandes ciudades», añadió.

Galería | Pescueza, municipio preferido por muchos ciudadanos de España para disfrutar de una vejez con calidad / N. A.

Por ello, además , tanto ayuntamiento como asociación, que llevan trabajando juntos en mejorar la calidad de vida de las personas mayores, han diseñado unos apartamentos domotizados de unos 60 metros cuadrados, hogares inteligentes que integran tecnologías para automatizar y controlar sistemas de manera remota, mejorando confort, seguridad y eficiencia energética. Una accesibilidad para todo que permite a la persona vivir más tiempo en la casa. «En Pescueza, hemos diseñado el lugar perfecto para lograrlo», comentó el concejal de Mayores, José Vicente Granado. ️

«No solo cuidamos de los nuestros, abrimos las puertas de nuestro pueblo a todas aquellas personas de las grandes ciudades que buscan un retiro rodeado de comunidad, raíces y seguridad», añadió. «Tenemos la demanda de personas deseando venir, y todos los servicios listos para atenderlas. Solo nos falta el último impulso», afirmó.

Por ello, desde el ayuntamiento y la asociación, en estos días, han lanzado una campaña para atraer inversores particulares o bien a través de las instituciones «con visión y corazón». "Invertir en Pescueza es invertir en innovación rural, en calidad de vida y en el futuro de la Silver Economy", manifestó José Vicente Granado.

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Respecto a los apartamentos se habilitarían en terrenos que hay sin edificiar o bien en viviendas que ya están construidas pero en ruinas y deshabitadas. Solo falta que algún empresarios o institución mire a Pescueza y haga realidad estos apartamentos que ayuden a muchas personas a tener una vejez más feliz.