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El 96% de las visitas registradas en Coria durante junio con sus fiestas de San Juan eran visitantes nacionales

Solo el 4% eran turistas internacionales y el ayuntamiento destaca el impacto de las fiestas y sus programa taurino y musical como principales atractivos

Personal de Cruz Roja y público, durante uno de los actos taurtinos en las fiestas de junio.

Personal de Cruz Roja y público, durante uno de los actos taurtinos en las fiestas de junio. / N. A.

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Nieves Agut

Nieves Agut

coria

El Ayuntamiento de Coria ha hecho balance de las Fiestas de San Juan 2026 en varios aspectos. Entre otros, en el apartado turístico, la Oficina Municipal de Turismo registró una intensa actividad todo el mes de junio. Del total de personas atendidas, casi el 96 % correspondió a visitantes nacionales y algo más del 4 % a turistas internacionales.

Además, el 31,4 % de todas las consultas del mes se concentró durante la semana grande de San Juan. Las consultas estuvieron centradas principalmente en la programación musical y cultural y, especialmente, en las tradiciones taurinas, como los encierros y la suelta de toros por las calles.

Uno de los aspectos más relevantes del balance ha sido el impacto turístico de las fiestas.

Según los datos de la Oficina Municipal de Turismo, numerosos visitantes que inicialmente no habían planificado su estancia para coincidir con San Juan decidieron prolongar su visita tras conocer la programación festiva. Además, en lo que es el área de limpieza, durante los ocho días de campaña especial se recogieron 135.000 kilogramos de residuos por el dispositivo especial de limpieza viaria del 22 al 29 de junio.

Por su parte, Policía Local agradece el comportamiento cívico de vecinos, peñistas, visitantes y asociaciones, cuya colaboración ha contribuido al normal desarrollo de unas fiestas con una gran afluencia de público.

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Asimismo, agradece el trabajo coordinado con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios sanitarios, bomberos, Protección Civil, servicios municipales, personal de limpieza, la organización de los festejos y demás servicios intervinientes, cuya cooperación ha sido fundamental para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de las Fiestas de San Juan 2026.

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