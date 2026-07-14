Ayudas por importe de 2 millones de euros impulsarán obras en la ladera de la Catedral de Coria

El Ayuntamiento de Coria ha obtenido una subvención concedida por parte del Ministerio del Interior del Gobierno de España dentro de las ayudas de emergencia tras las borrascas de los últimos meses y en este caso por una cuantía de 2 millones de euros. Estas irán destinadas a financiar las obras de estabilización de la ladera situada junto al patio de la Catedral, una actuación prioritaria para garantizar la seguridad de la zona y «preservar uno de los enclaves patrimoniales más importantes de la ciudad», señaló el consistorio en una nota.

Los daños, provocados por los fenómenos meteorológicos adversos registrados en e municipio el pasado mes de febrero, originaron un importante deslizamiento del talud, dejando al descubierto una parte significativa de los micropilotes que sostienen el terreno. Asimismo, se han detectado grietas en el cerramiento exterior y en los pavimentos del entorno, lo que ha incrementado la inestabilidad de la ladera y hace necesaria una intervención urgente.

La actuación permitirá estabilizar el terreno, evitar nuevos desplazamientos y proteger el entorno de la Catedral, declarada Bien de Interés Cultural, garantizando tanto la conservación del patrimonio histórico como la seguridad de las personas.

La alcaldesa, Almudena Domingo , ha mostrado su satisfacción por la concesión de esta financiación, destacando que «se trata de una magnífica noticia para Coria y para nuestro patrimonio», dijo. Recordó que la Catedral es uno de los grandes emblemas de la ciudad cauriense y proteger su entorno «es una responsabilidad que compartimos todos», afirmó.

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Gracias a esta financiación se podrá acometer una actuación imprescindible, muy compleja desde el punto de vista técnico y que hubiera sido inasumible únicamente con recursos municipales. Se trabaja ya en agilizar los trámites administrativos y licitar las obras.