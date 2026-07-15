Varios actos realzarán el papel de los abuelos en Rincón del Obispo el día 24

La cofradía de San José Obrero del Rincón del Obispo ha organizado varias actividades para festejar el día de los abuelos en esta pedanía cauriense. Hace unos días se ha reunido la cofradía de San José Obrero junto con la Asociación de Pensionista de los Mayores, Asociación de Mujeres, el sacerdote responsable de la parroquia y el mayordomo de dicho santo patrón.

Después de encuadrar el motivo de la convocatoria de dicha reunión y hacer propuestas de actividades comunitarias para conmemorar el día de los abuelos, se determinó celebrar desde el viernes 24 un paseo cultural por el pueblo, recordando los lugares importantes que hicieron que dicho pueblo se formara, junto con la vida de sus habitantes.

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Y además, se celebrará una eucaristía el domingo 26 bajo el título ‘Yo estoy contigo todos los días’, donde se homenajeará a los abuelos y mayores del Rincón del Obispo, para terminar con un refresco compartido. Paralelamente, a través de la red social de las conocidas como 'las primas', paisanas de la citada pedanía, pondrán en valor el papel de los abuelos a lo largo de la vida y que se irá visibilizando durante la semana previa al Día de los Abuelos.