Montehermoso abre un parque de calistenia para realizar ejercicio al aire libre

El Ayuntamiento de Montehermoso ha anunciado la apertura para el uso público del nuevo parque de calistenia y que permitirá a los ciudadanos a practicar ejercicios con varios aparatos al aire libre. Este parque se ha ubicado en la carretera de Pozuelo en los jardines del polígono de Montehermoso y tiene como principal objetivo fomentar los espacios verdes y el deporte.

Así lo ha dado a conocer el consistorio que ha recordado además que este verano el público puede disfrutar en la piscina de un rincón con cuentos y juegos de mesa.

Solamente hay que acudir, elegir el libro o juego que apetezca, disfrutarlo durante la estancia en la piscina y devolverlo cuando se termine de usarlo para que otras personas también puedan disfrutarlo. El horario es de 17.30 a 20.00 horas lunes, martes, jueves y viernes.

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Finalmente, desde el Ayuntamiento de Montehermoso también se ha recordado que se ha desarrollado, recientemente, el Descenso del Alagón en su primera edición con más de 50 participantes siendo un día de deporte y convivencia comunitaria. Desde el consistorio se ha agradecido la elevada participación en este evento.