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De Interés Turístico Regional

Moraleja despide sus fiestas entre la nostalgia y la emoción

Los moralejanos han podido disfrutar de cinco días de intensas jornadas con espectáculos taurinos y música animada por peñas

Procesión de San Buenaventura, ayer, por la mañana en Moraleja.

Procesión de San Buenaventura, ayer, por la mañana en Moraleja. / Cedida

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Nieves Agut

Nieves Agut

Moraleja

Los vecinos y vecinas de Moraleja y de los distintos pueblos de la comarca de la Sierra de Gata que acuden cada años a disfrutar de estas fiestas de Interés Turístico Regional dijeron adiós ayer a un intenso programa de espectáculos taurinos y musicales de cinco días.

La jornada de ayer volvió a ser intensa entre la emoción y la nostalgia. Los moralejanos pudieron acompañar a la imagen de su santo patrón San Buenaventura por las calles del municipio en un día que celebró su último encierro matutino que protagonizaron seis toros de la Ganadería Carmen Valiente.

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A continuación, tuvo lugar la suelta de vaquilla al estilo Tradicional en la plaza de Toros y tardeo con Paco Santos Music. La tarde finalizó con un concurso de recortes en la plaza.

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