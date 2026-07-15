Moraleja despide sus fiestas entre la nostalgia y la emoción

Los vecinos y vecinas de Moraleja y de los distintos pueblos de la comarca de la Sierra de Gata que acuden cada años a disfrutar de estas fiestas de Interés Turístico Regional dijeron adiós ayer a un intenso programa de espectáculos taurinos y musicales de cinco días.

La jornada de ayer volvió a ser intensa entre la emoción y la nostalgia. Los moralejanos pudieron acompañar a la imagen de su santo patrón San Buenaventura por las calles del municipio en un día que celebró su último encierro matutino que protagonizaron seis toros de la Ganadería Carmen Valiente.

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A continuación, tuvo lugar la suelta de vaquilla al estilo Tradicional en la plaza de Toros y tardeo con Paco Santos Music. La tarde finalizó con un concurso de recortes en la plaza.