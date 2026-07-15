El PSOE de Coria rectifica a la alcaldesa y asegura que las ayudas del Gobierno de España son 3 millones de euros

Desde el PSOE de Coria han mostrado su satisfacción por la ayuda otorgada al ayuntamiento cauriense por el Gobierno de España para paliar los daños causados por las borrascas sufridas a comienzos de año. Unas ayudas que se han destinado para Coria y que desde el PSOE han cifrado en más de lo anunciado por la alcaldesa. En concreto cifran en 3.034.547 euros y no 2 millones de euros como dijo la primera edil. Aunque ella misma aclaró que se refirió solo a los 2 millones porque solo hablaba del proyecto de reconstrucción de la ladera de la catedral.

Sobre este importe de ayudas, el secretario general del PSOE de Coria, Ángel Martín, ha señalado que «sin duda una excelente noticia para nuestra ciudad». Sin embargo, dijo no entender por qué la alcaldesa únicamente habla de 2 millones. «¿Esa es la cantidad que destinarán al arreglo del entorno de la Catedral y el resto aún no está definido?¿O se está ocultando deliberadamente cuál es la cantidad total recibida?», dijo Martín.

Por ello, el secretario general del PSOE manifestó que «creemos que es importante que la gente conozca cuál es el origen de los fondos y que el Gobierno de España ha estado ahí para dar respuestas a ayuntamientos y ciudadanía. No podemos decir lo mismo de otras instituciones como es el caso de la Junta de Extremadura», aseveró.

Martín insistió en que «es el momento de que la señora Domingo levante el teléfono y les diga a sus compañeros del Partido Popular que ya está bien del ninguneo a nuestro municipio por parte del gobierno autonómico. En Coria necesitamos hechos, no fotos».

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Los socialistas locales solicitan al equipo de gobierno municipal, además, que agilice al máximo y en la medida que sea posible los trámites administrativos y que las obras necesarias para reparar los cuantiosos daños por las borrascas se inicien a la mayor brevedad. «Estas y no otras deberían ser las prioridades del PP y VOX, las de dar respuestas a las demandas reales de la ciudadanía y no inventar cortinas de humo para escurrir el bulto», insistió el dirigente socialista.