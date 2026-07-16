Fiestas San Juan 2027
Abren el plazo para optar a Abanderado de la Peña de la Juventud Cauriense en Coria
Las solicitudes pueden presentarse hasta el 1 de agosto. Las candidaturas se registrarán en el ayuntamiento cauriense
El Ayuntamiento de Coria ha anunciado que ya se encuentra abierto el plazo para la presentación de solicitudes a ser Abanderado de la Peña Juventud Cauriense para las fiestas de San Juan 2027.
De esta manera, todos aquellos jóvenes que deseen presentar su propuesta, tienen hasta el próximo 1 de agosto para registrar su candidatura en el consistorio cauriense. Dicha solicitud debe ir acompañada, únicamente, del Documento Nacional de Identidad.
En las elecciones, en las que se elegirá a la nueva directiva, podrán votar entre los 3 y 30 años, ambos inclusive. Toda aquella persona interesada puede acudir o contactar con la Oficina de Juventud del Ayuntamiento de Coria. La candidatura elegida será la encargada de aportar el astado del 26 de junio durante las fiestas de San Juan 2027.
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