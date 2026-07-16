Coria ofrece tres espectáculos de teatro en la calle desde hoy jueves y hasta el sábado inclusive

El Festival Internacional de Teatro ‘Coria Siéntela’ no solo convertirá la Puerta del Perdón de la Catedral en un gran escenario para las artes escénicas, sino que también llevará el teatro a las calles del casco histórico con una atractiva programación de actividades paralelas que invitarán a vecinos y visitantes a disfrutar de la cultura desde diferentes perspectivas. Estas propuestas complementan la programación oficial del festival, que se celebra del 16 al 21 de julio, reforzando el carácter participativo y abierto de esta cita cultural.

La programación paralela arrancará hoy jueves 17 de julio, a las 21.30 horas con ‘Druidas. Sabios en la oscuridad’, un espectáculo itinerante que partirá desde la Catedral para recorrer el casco histórico. A través de personajes inspirados en la tradición celta, el público se adentrará en una experiencia nocturna llena de misterio, leyendas y ambientación teatral.

Mañana viernes 18 de julio, a las 21.00 horas, será el turno de ‘Vertumno. Siglo de Oro y risas’; un recorrido teatralizado que fusiona el humor, la música y la estética del Siglo de Oro español. La propuesta llenará las calles del centro histórico de color, personajes extravagantes y situaciones cómicas, ofreciendo una experiencia cercana y participativa para todos los asistentes.

La programación paralela concluirá el sábado 19 de julio, a las 11.30 horas, con ‘Very Big Pulga’ un espectáculo itinerante familiar de la compañía Asaco Producciones. Con un sorprendente montaje visual y un original universo escénico, esta propuesta recorrerá las calles del casco histórico invitando a grandes y pequeños a disfrutar de una mañana de teatro, humor e imaginación.

Todas las actividades tendrán como punto de salida la Catedral de Coria y recorrerán las principales calles del casco histórico, acercando las artes escénicas al espacio urbano y convirtiendo la ciudad en un escenario vivo donde el patrimonio y la cultura dialogan con el público.

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Con estas actividades paralelas, el Ayuntamiento de Coria continúa apostando por un festival que trasciende el escenario principal y convierte cada rincón de la ciudad en un espacio para la creación, el encuentro y la participación ciudadana. Una programación pensada para disfrutar en familia y seguir’ consolidando al Festival Internacional de Teatro ‘Coria Siéntela’; como una de las grandes citas culturales del verano extremeño.