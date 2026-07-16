Fiestas
La edil del PP, Paula Rodríguez García, Abanderada de San Juan 2027 en Coria
Su nombramiento ha sido aprobado en el pleno celebrado esta semana de carácter ordinario
El Ayuntamiento de Coria aprobó en pleno ordinario esta semana el nombramiento de la Abanderada de las Fiestas de San Juan 2027, a Paula Rodríguez García, edil del PP. La recién nombrada abanderada tuvo palabras de agradecimiento para sus familiares, amigos y compañeros. “Este reconocimiento también pertenece a mi familia, que ha sido siempre mi mayor apoyo; a mis amigos, que han compartido conmigo tantos Sanjuanes inolvidables; y a mi equipo de gobierno, porque sin su confianza, su trabajo diario y el camino que recorremos juntos, hoy tampoco estaría aquí”, señaló.
Además, Rodríguez, emocionada, declaró: “Gracias a quienes habéis confiado en mí para este nombramiento. Gracias por pensar que soy digna de representar una tradición tan nuestra y tan querida. Recibo este cargo con humildad, con respeto y con el compromiso de llevar estas fiestas con el cariño y la pasión que San Juan merece”.
Por su parte, la alcaldesa, Almudena Domingo, felicitó a la nueva abanderada, además de desearle suerte y éxitos en los próximos Sanjuanes. Asimismo, cada uno de los portavoces felicitaron a la abanderada y coincidieron en desearle todo lo mejor. Al finalizar el pleno, se llevó a cabo el lanzamiento de los tradicionales cohetes desde el balcón del ayuntamiento iniciando la cuenta atrás para junio de 2027.
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